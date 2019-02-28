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Происшествия

Зверское убийство таксиста: выяснилась важная информация о преступнике

15:36 28 февраля 2019   254
кровь на сидении такси
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 27 февраля, в Бердянске задержали подозреваемого в убийстве водителя такси. Об этом сообщили в главке полиции Запорожской области.

Напомним, 26 февраля около 16:30, в районе тупика Восточного проспекта в Бердянске был обнаружен автомобиль с окровавленным водителем. Прибывшая на место скорая констатировала смерть мужчины от удара ножом в печень. Погибший — 73-летний мужчина, занимавшийся частным извозом.

По словам очевидцев, 26 февраля неизвестный находясь в автомобиле такси, нанес телесные повреждения водителю такси 1946 года рождения, и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские Бердянского отдела полиции задержали злоумышленника. Им оказался мужчина 2000 года рождения.

Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство». Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 11 февраля в Харькове неизвестный убил таксиста, после чего скрылся. А в Николаеве ножом ранили водителя, который занимался частным извозом.

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