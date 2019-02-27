Реванша Уайлдер — Фьюри не будет: стала известна причина

Спорт

Как сообщает Всемирный боксерский совет (WBC), бой-реванш между чемпионом мира по версии организации американцем Деонтеем Уайлдером (40 побед, 39 из них — нокаутом, 1 ничья) и британцем Тайсоном Фьюри (27 побед, 19 из них — нокаутом, 1 ничья) не состоится в ранее оговоренные сроки.

Причина — желание Фьюри провести промежуточный бой перед тем, как он вновь встретится на ринге с Уайлдером. И это несмотря на космический гонорар в 25 миллионов долларов, которые британец гарантированно получил за предстоящий поединок. «Ты — жалкий ублюдок. Но я не виню тебя за то, что ты потребовал промежуточного боя. Я бы наверное тоже так поступил, если бы видел, как мои мозги расплескались по настилу ринга», — написал разгневанный Деонтей на своей странице в Twitter.

Впрочем, американец, несмотря на срыв реванша с Тайсоном, все равно выйдет в ринг 18 мая. «С Деонтеем все в порядке. Он, конечно же, расстроен, но все будет в порядке. Мы надеялись, что 26 февраля все решится. Если Фьюри все еще хочет драться, то мы готовы сделать еще одно предложение. Если нет, то не вижу смысла дальше продолжать переговоры. Сейчас мы настроены вернуться в ринг 18 мая», — рассказал менеджер Уайлдера Шелли Финкль в комментарии Boxing Scene.

Отмечу, что британец не так давно подписал со-промоутерский контракт с компанией Top Rank и теперь его бои в США будет транслировать ESPN. Согласно договору, Фьюри обязан проводить как минимум по два боя в год в Америке на протяжении нескольких следующих лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Уайлдер рассказал, когда будет драться с Джошуа.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter