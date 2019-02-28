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Политика

Фигурант дела о подкупе избирателей не явился на допрос в ГБР

19:39 28 февраля 2019   22
Валерий Дубиль
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат из фракции «Батьківщина» Валерий Дубиль, который является фигурантом дела о создании сети для подкупа избирателей, в четверг, 28 февраля не явился на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщают «Українськi Новини».

В бюро отметили, что депутат имеет право не являться на допрос, поскольку с него не сняли депутатскую неприкосновенность. Теперь следователи повторно должны посылать Дубилю приглашение на допрос.

На брифинге 27 февраля Луценко заявил, что Дубиль координировал и организовывал работу технологов, в том числе и из России, которые в свою очередь организовывали «сетку» для выборов (сеть агитаторов), финансируемую из-за избирательного фонда.

«Суммы финансирования, которые были запланированы, впечатляют: речь идет о сотнях и сотнях миллионов», — сказал Луценко.

СБУ располагает аудиозаписью переговоров Дубиля о финансировании вмешательства в выборы президента.

Напомним, 21 февраля в регионах Украины прошли обыски, поводом для которых стала информация о создании преступной организации, целью которой было вмешательство в выборы президента Украины. Предварительно установлено, что в состав организации вошли граждане России и Украины, у которых было четкое распределение обязанностей. При этом было заявлено, что руководителем сети являлся один из народных депутатов Украины.

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