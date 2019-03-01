- 18:37 Похолодает и потеплеет: синоптик рассказала о погоде в первые дни марта
- 18:30 Совсем не лютый: февраль 2019 года стал рекордно теплым
- 18:06 Украина получила крупный кредит под гарантии ЕБРР
- 17:52 В Киеве наконец закроют на ремонт Шулявский мост: как объезжать
- 17:43 В Киеве мужчине повесили на дверь гранату: фото и видео с места ЧП
- 17:34 "Я теперь понимаю Бандеру": офицер ВСУ рассказал, как захват Крыма изменил его отношение к Украине
- 17:33 «Свингеры 2» с Поляковой и Астафьевой и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные
- 17:20 Субсидии наличными: Рева уточнил сумму выплат для каждой семьи
- 17:10 Фанаты забыли встретить: сеть позабавило новое видео Филиппа Киркорова
- 17:06 Страдает сельское хозяйство: появились свежие данные о проблемах с водой в Крыму
Где в марте киевляне смогут бесплатно проверить легкие: адреса
В Киеве в течение марта будет работать мобильный флюорограф. По данным столичного департамента здравоохранения, цифровое оборудование находится в разных районах города (прием пациентов с 10:00 до 17:00, технический перерыв с 13:30 до 14:00). При необходимости после приема пациентам выдадут справку с результатами проверки легких, можно получить и консультацию квалифицированного специалиста.
Напомним, что туберкулез можно вылечить благодаря своевременной диагностике и строго следуя процедуре лечения. Вот почему так важно вовремя обнаружить болезнь и принять соответствующие меры, чтобы предупредить распространение заболевания.
Если во время обследования у больного обнаружится патология, то пациента направят на дополнительное обследование в профильные медзаведения столицы.
График дежурства передвижного флюорографа в марте:
6, 20, 27 марта — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;
7 марта — улица Энтузиастов, 13а (Днепровский район) — амбулатория ЦПМСП № 2;
11, 18 марта -улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия»;
14 марта — улица Курнатовского, 7а (Днепровский район) — Управление труда и соцзащиты
15, 29 марта — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;
22 марта — улица Бойченко, 4а (Днепровский район) — амбулатория № 3 ЦПМСП № 3;
28 марта — бульвар В. Гавела, 7 В (Соломенский район) — амбулатория № 5 ЦПМСП № 2.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 1 марта в Киеве можно пройти бесплатное медицинское обследование. Пункты приема работают во всех районах города.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?