Где в марте киевляне смогут бесплатно проверить легкие: адреса

Здоровье

В Киеве в течение марта будет работать мобильный флюорограф. По данным столичного департамента здравоохранения, цифровое оборудование находится в разных районах города (прием пациентов с 10:00 до 17:00, технический перерыв с 13:30 до 14:00). При необходимости после приема пациентам выдадут справку с результатами проверки легких, можно получить и консультацию квалифицированного специалиста.

Напомним, что туберкулез можно вылечить благодаря своевременной диагностике и строго следуя процедуре лечения. Вот почему так важно вовремя обнаружить болезнь и принять соответствующие меры, чтобы предупредить распространение заболевания.

Если во время обследования у больного обнаружится патология, то пациента направят на дополнительное обследование в профильные медзаведения столицы.

График дежурства передвижного флюорографа в марте:

6, 20, 27 марта — Харьковское шоссе, 121/3 (Дарницкий район) — Киевская городская тублечебница № 1 с диспансерным отделением;

7 марта — улица Энтузиастов, 13а (Днепровский район) — амбулатория ЦПМСП № 2;

11, 18 марта -улица Васильковская, 35 (Голосеевский район) — ТМО «Фтизиатрия»;

14 марта — улица Курнатовского, 7а (Днепровский район) — Управление труда и соцзащиты

15, 29 марта — улица Автозаводская, 68 (Подольский район) — Киевский городской противотуберкулезный диспансер (КГПТД) № 1;

22 марта — улица Бойченко, 4а (Днепровский район) — амбулатория № 3 ЦПМСП № 3;

28 марта — бульвар В. Гавела, 7 В (Соломенский район) — амбулатория № 5 ЦПМСП № 2.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 1 марта в Киеве можно пройти бесплатное медицинское обследование. Пункты приема работают во всех районах города.

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