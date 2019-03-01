Спорт

Без капитана: назван состав сборной Украины на чемпионат мира по биатлону в Эстерсунде

Мужская и женская сборные Украины по биатлону определились со спортсменами, которые представят нашу страну на предстоящем чемпионате мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.

В заявке ожидаемо не оказалось капитана нашей женской сборной Елены Пидгрушной, которая досрочно завершила сезон из-за проблем с сердцем. В итоге главный тренер национальной команды Андрей Прокунин рассчитывает в Эстерсунде на сестер Валю и Виту Семеренко, Юлию Джиму (все трое — на фото в заголовке), Анастасию Меркушину и Юлию Журавок. «Также думали привлечь в команду Надежду Белкину, но потом пришли к выводу, что ехать в Эстерсунд и сидеть там запасной не имеет смысла для нее. Лучше она будет участвовать на этапе Кубка IBU в Мартелло, а дальше подключится к основной команде на заключительном этапе в Осло. До 4 марта мы остаемся в Раубичах, где проходил чемпионат Европы, после чего переедем в Эстерсунд — именно тогда организаторы обещают открыть стадион», — рассказал наставник сборной Украины в интервью XSPORT.

Что касается мужской команды, то главный тренер Юрай Санитра включил в заявку также пять человек — Дмитрия Пидручного, Артема Приму, Сергея Семенова, Руслана Ткаленко и Артема Тищенко.

Отмечу, что украинские биатлонисты в истории независимой Украины завоевали шесть золотых медалей мировых первенств. Четыре из них в активе Елены Зубриловой, последние годы карьеры выступавшей под флагом Беларуси, — в 1999 году в финском Контиолахти уроженка Шостки победила в индивидуальной гонке, гонке преследования и масс-старте, а в 2002-м в норвежском Холменколлене триумфовала в масс-старте. Еще по одному «золоту» завоевали Елена Пидгрушная в 2013-м в чешском Нове-Место (спринт) и Валя Семеренко в 2015-м в Контиолахти (масс-старт). Также в активе наших спортсменов 10 серебряных и 19 бронзовых наград на чемпионатах мира.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что пятеро украинцев попали в топ-20 гонок преследования на чемпионате Европы.

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