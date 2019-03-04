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Громкая музыка в наушниках плеера и на дискотеках портит слух: как себе помочь
Представители одной из британских организаций призывают организовать массовую кампанию по защите слуха. Они предлагают продавать беруши в вендинговых автоматах, установленных в пабах, ночных клубах и других местах, где громко играет музыка (как ранее сообщали «ФАКТЫ», шум на рабочем месте также может вызвать проблемы со слухом и даже гипертонию).
Беруши должны быть так же доступны, как и презервативы. Противошумные вкладыши не испортят внешний вид, из-за них человек не прекратит наслаждаться музыкой. Они просто помогут защититься от звона в ушах и потери слуха, говорят представители компании.
По данным Всемирной организации здравоохранения, 1,1 миллиарда подростков и молодых людей во всем мире рискуют потерять слух. Правда, в основном это связано с неправильным использованием портативных аудиоустройств. Для защиты слухового нерва лучше использовать наушники с хорошей звукоизоляцией. Ведь если человек будет слышать меньше посторонних звуков, он не станет включать музыку громко.
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Если человек замечает, что у него снизился слух, следует обратиться к врачу-отоларингологу и сделать аудиограмму. Причиной могут быть как неврологические проблемы, так и лор-заболевания.
— Есть много факторов, влияющих на слух, — рассказывает врач-оториноларинголог киевской клинической больницы № 9 Владимир Динец. — Из-за недолеченной простуды может развиться отит (воспаление среднего уха), и человек хуже слышит. После лечения все восстанавливается. Однако при частых отитах слух может снизиться. Серьезные проблемы грозят тем, кому приходится работать в шумном цехе. Такие люди могут потерять слух практически полностью. Родственникам приходится кричать, чтобы человек их услышал.
Многие ездят в транспорте с наушниками. Музыка в плеере порой бывает настолько громкой, что ее слышат даже окружающие. Это губительно для слухового нерва. Зарубежные врачи рекомендуют включать плеер не более чем на 80 процентов мощности и слушать не больше часа в день, а также не пользоваться наушниками-вкладышами. Я советовал бы вовсе отказаться от плеера. Травмируют слуховой нерв те, кто включает громкую музыку дома, часто ходит на дискотеки. На дискотеках в ночных клубах лучше стоять как можно дальше от колонок. Использовать беруши — тоже хорошая идея.
Сегодня все пользуются мобильными телефонами, а ведь электромагнитное излучение может повлиять и на слух. Так что подолгу говорить по сотовому не рекомендуется.
Слух может пострадать во время стрельбы, взрыва. Улучшить или вернуть его можно, если помощь оказана в первые часы или дни после начала заболевания.
Как улучшить слух
- Встав утром с постели, растирайте уши ладонями по часовой стрелке.
- Ушные раковины прикройте ладонями и слегка постукивайте пальцами по затылку.
- Плотно закрывайте ладонями уши, а затем резко отдергивайте руки от головы.
- Взявшись за мочки указательными и большими пальцами рук, потяните их вниз. Все упражнения выполнять 10—20 раз.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», вирус гриппа, атакующий Украину в этом сезоне, может вызвать отит, грозящий потерей слуха.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...