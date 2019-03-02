4 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Виктор Сидоренко

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Нужно ли удалять желчный пузырь, если камень, как говорится, спокойный?

— Вы пропустили одно слова — ПОКА, — отвечает врач-хирург высшей категории, доцент кафедры хирургии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца, кандидат медицинских наук Виктор Сидоренко. — Желчный пузырь подает небольшую дополнительную порцию желчи после того, как человек съел что-нибудь жирное или жареное. Если при сокращении пузыря камень вклинится в его устье, то перекроет отхождение желчи. Но самое опасное случится, когда камню удастся протолкнуться дальше. Диаметр общего желчного протока — четыре миллиметра (на миллиметр меньше, чем у шейки пузыря), и камень может намертво в нем застрять. Это чревато грозным осложнением, которое нередко приводит к гепатиту, возможно, с переходом в цирроз, и механической желтухе.

— Тогда нужна операция?

— Сразу две. Сначала необходимо извлечь камень из желчного протока, дождаться, пока утихнет панкреатит и уменьшится желтуха. Затем удалить желчный пузырь. Правда, есть технологии (их применяет небольшое количество клиник), позволяющие по желанию пациента сохранить этот орган. После этого человек должен придерживаться строжайшей диеты.

— С какими еще заболеваниями желчного пузыря к вам обращаются пациенты?

— Например, с полипозом. Это заболевание никак не проявляется, и его можно обнаружить только с помощью УЗИ. Важно понимать, что любой полип, где бы он ни находился — в желчном пузыре или кишечнике, полости носа либо матки, — это предраковое заболевание. Если полипы не увеличиваются, можно их наблюдать дальше. В случае, когда в течение полугода-года отмечен рост, лучше решиться на операцию.

Почему образуются камни в желчном пузыре? Какие преимущества лапароскопии? Как часто нужно делать УЗИ при полипозе желчного пузыря? Можно ли вылечить аппендицит без операции? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 4 марта, с 14:00 до 15:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург Виктор Михайлович Сидоренко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 14 марта

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о пациенте, которому врачи удалили из желчного пузыря больше четырех тысяч камней. Также мы рассказывали, какие симптомы указывают на то, что печень не в порядке.

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