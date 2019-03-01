Суд арестовал полицейских, оставивших мужчину замерзать на морозе

Происшествия

Трем столичным полицейским, подозреваемым в превышении служебных полномочий, которое привело к смерти человека была избрана мера пресечения. Об этом говорится на официальной странице Государственного бюро расследований (ГБР).

Сообщается, что двум работникам полиции избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога, третьему — круглосуточный домашний арест с отстранением от должности сроком на 2 месяца. Такое решение принял Печерский суд Киева.

По данным следствия, 17 февраля патрульные полицейские получили сообщение о нарушении общественного порядка в одном из районов Киева. Прибыв на место происшествия, они обнаружили агрессивно настроенного 31-летнего мужчину, которого пытались успокоить. При этом они превысили свои полномочия, применив силу и наручники. Далее его силой посадили в служебный автомобиль и затем высадили на выезде из Киева. Впоследствии тело этого человека обнаружили в лесополосе за городом.

В случае доказательства вины полицейским грозит лишение свободы сроком от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Напомним, бывшего полицейского, виновника ДТП, в котором погибли четыре человека, Валерия Агаджанова которого приговорили к семи годам лишения свободы, неожиданно выпустили из тюрьмы всего через четыре месяца. Полтавский районный суд удовлетворил просьбу осужденного о досрочном освобождении.

Как писали «ФАКТЫ», несколько дней назад в Ивано-Франсковской области патрульные полицейские сами пострадали от рукоприкладства пьяных граждан. Так, директор школы и учитель физкультуры избили патрульных, которые остановили их за нарушение правил дорожного движения. Инцидент произошел в селе Королевка Коломыйского района.

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