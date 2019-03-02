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Здоровье

Даже ложки: в сети показали шокирующее фото предметов, которые глотали дети

12:24 2 марта 2019   889
ребенок
Инф. «ФАКТОВ»

Львовские медики продемонстрировали познавательную коллекцию предметов, проглоченных детьми. В разное время оставленные без присмотра малыши умудрялись проглотить мамины украшения — заколки, сережки отдельные бусины, булавки, шпильки, а также канцелярские скрепки. Опубликовала фото коллекции журналист Вика Балицкая в Facebook.

коллекция

Отдельную часть коллекции занимают опасные игрушки. Обычно на инструкции указывается, что игрушка может содержать мелкие пластиковые детали, а потому не предназначена детям до трех лет. В случае, если родители не прочитали предупреждение или проигнорировали его, из органов пищеварения малышей приходится извлекать колеса от машинок, острые штыри, детали конструктора, батарейки.

Большую часть коллекции занимают монеты. Это вещи, на которые дети натыкаются очень часто. Кроме украинских монет из легкого нейзильбера, в коллекции есть тяжелые евромонеты из меди и никеля.

Самым феерическим экземляром подборки стала кофейная ложечка. Автор снимка рассказала, что девочка глотнула ложку в процессе выполнения упражнений для «распевки».

Напомним, в Киеве в 2018 году спасали ребенка, который обедая супом, проглотил проволоку. А во Львове шестимесячная девочка проглотила булавку, висевшую на шее и крепившую крестик на цепочке.

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