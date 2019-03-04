Украинский стартап: «умная» перчатка возвращает рукам подвижность после травм и инсультов

Наука и технологии

— Еще несколько лет назад я и предположить не могла, что возглавлю фирму в области высоких технологий, ведь со школьных лет мечтала стать юристом, выучилась на правоведа, создала с коллегой успешную юридическую компанию, — говорит руководитель стартапа Raccoon («Енот») Светлана Малеванная из Киева. — Сложилось так, что среди клиентов нашей компании было довольно много людей, занимающихся инновационными разработками. В 2016 году, выполняя заказ одного из них, я работала с командой программистов и инженеров, подружилась с этими ребятами. Успешную сдачу проекта заказчику мы с ними решили отметить в кафе. За столом разговор зашел о том, что в фантастических книгах и фильмах показывают много пока еще не существующих научных достижений, гаджетов. Особый интерес вызвала тема о технических устройствах, дающих человеку возможность взаимодействовать с объектами виртуальной реальности. Так у нас возникла идея «умной» перчатки, позволяющей ощутить виртуальные объекты, перемещать их в пространстве. И мы создали стартап, чтобы реализовать этот захватывающий замысел. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о созданном в Киеве медицинском аппарате для фронта, благодаря которому раны заживают втрое быстрее.

— Задумка была такой: надеваешь на голову шлем виртуальной реальности (его можно купить в любом магазине электроники), а на руку — нашу уникальную перчатку, — продолжает Светлана Малеванная. — Эти два устройства подключаются друг к другу. На экране шлема вы видите, например, стакан, которого на самом деле нет. Но, поднеся к нему руку в перчатке, сможете сжать пальцами воображаемый объект, почувствовать его, переместить в пространстве.

— Как же это происходит?

— Встроенный в перчатку механизм, который управляется компьютерной программой, остановит движение ваших пальцев так, будто они уперлись в стенки стакана.

Но это не единственная задача, которую мы поставили перед своим гаджетом. Перчатка также должна предоставить человеку возможность взаимодействовать с удаленными объектами. Например, сапер направляет к мине или другому взрывному устройству робота, а сам находится в безопасном месте. Оснащенный видеокамерой робот передает картинку на монитор сапера, и тот дистанционно с помощью нашей «умной» перчатки управляет движениями механических рук робота. Причем они должны точно повторять мелкую моторику человека.

— Идея впечатляет. Уже удалось ее воплотить?

— Нет, пока приостановили этот проект из-за его особой сложности и высокой стоимости. Впрочем, отдельные технологические решения, заложенные в «умную» перчатку, мы используем в гаджетах, которые собираем по индивидуальным заказам. Самое важное, что благодаря работе над перчаткой у нас возникли идеи других технических устройств, одно из которых сейчас успешно тестируется в реабилитационных центрах Германии.

Расскажу обо всем по порядку. В сентябре 2016 года нас пригласили показать «умную» перчатку на геймерском фестивале (фестивале любителей видеоигр. — Авт.), который проходил в Киеве. Мы понимали, что геймерам захочется опробовать новинку, но перчатка находилась в стадии разработки. Поэтому решили оперативно (до открытия фестиваля оставалось дней десять) создать джойстик (контроллер), который для удобства надевается на запястье игрока, считывает перемещение руки и пальцев в пространстве и таким образом позволяет играть в видеоигру. Это был упрощенный вариант нашей перчатки. Мы успели сделать его к нужной дате.

Наш контроллер получил положительные отзывы геймеров, многие говорили, что хотели бы иметь такой гаджет. Мы решили предложить новаторский джойстик на рынке. Для этого разместили в Интернете на специализированном сайте Kickstarter (он создан для привлечения средств на реализацию различных проектов по принципу предзаказов) объявление с предложением присылать заказы на наш контроллер. Собрали заявки из нескольких стран примерно на 10 тысяч долларов. К сожалению, нам тогда спутал карты один из крупнейших мировых производителей электроники, выпустивший на рынок контроллеры для своего шлема виртуальной реальности. Хотя они, на мой взгляд, уступали нашему, но мы тогда потеряли большое количество покупателей. Нам пришлось прекратить подписку и вернуть собранные десять тысяч долларов. При этом мы попросили людей, которые хотели приобрести наш новаторский гаджет, ответить на вопрос, что их в нем привлекло? Оказалось, многие из них перенесли травмы рук или инсульты и не могут пользоваться традиционными компьютерными мышками или джойстиками. А наш гаджет удобен. Их ответы подсказали нам идею создать устройство для реабилитации людей, у которых есть проблемы с подвижностью конечностей. Из всех наших проектов этот оказался наиболее перспективным.



* Так выглядит контроллер для восстановления подвижности рук. Фото предоставлено стартапом Raccoon

— Это устройство уже продается?

— Пока нет. Сейчас оно проходит тестирование в нескольких реабилитационных центрах Германии, а также в одном таком центре в Украине. Важно отметить, что устройство представляет собой комплекс, в который входят новаторский гаджет и специальное программное обеспечение. Работая вместе, они позволяют использовать компьютерную игру для восстановления подвижности конечностей. Кстати, следует сказать, что мы назвали стартап Raccoon («Енот») потому, что у енотов очень подвижные пальцы.

Также это программное обеспечение собирает данные обо всех применяющих его пациентах. Это помогает физиотерапевтам строить более эффективные планы реабилитации, прогнозировать длительность восстановления и проводить глубокий анализ.

Тут следует сказать, что в прошлом году мы подали свою идею на грантовую программу Европейского Союза по финансированию науки и инноваций «Горизонт 2020» и стали седьмым по счету украинским стартапом, удостоенным гранта за всю историю программы. Кроме этого, мы попали в топ-10 стартапов в сфере Digital Health (цифровое здравоохранение) и получили возможность бесплатно пройти минувшей осенью в Германии курс обучения ведению бизнеса. Также нам помогли наладить сотрудничество с реабилитационными центрами этой страны и предоставили грант в размере 15 тысяч евро.

— Вы с детства мечтали о собственном бизнесе?

— Я выросла в семье предпринимателя, так что с ранних лет знаю бизнес изнутри. Мой отец открыл в далеком 1993 году один из первых в моем родном городе Виннице частных магазинов. Это был мини-универмаг, где продавались продукты, косметика, новейшие модели телевизоров и другой электроники, которую больше нигде в нашем городе тогда купить было невозможно.

— Как показывает себя ваша разработка в ходе тестирования в реабилитационных центрах?

— По отзывам физиотерапевтов, очень хорошо. Интересно, что волей случая одному из участников нашей команды (технологу) довелось на себе опробовать возможности контроллера. Этот молодой человек получил серьезную травму пальцев на руке — стеклом были рассечены сухожилия. Врачи сказали ему, что пальцы уже никогда полностью сгибаться не будут. Мы попросили его все же воспользоваться нашим устройством. Замечу, что такие занятия увлекательны: человек восстанавливает подвижность конечностей играя. Это важно, ведь традиционные методы реабилитации, как, например, сжимание сотни и тысячи раз в день теннисного мячика, скучны и надоедливы.

Наш технолог опроверг мрачный прогноз врачей: после занятий с контроллером его поврежденные пальцы полностью восстановили подвижность. Более того, и другие пальцы стали гибкими, ловкими, точными в движениях.



* Светлана Малеванная: «Эта наша перчатка позволяет человеку чувствовать предметы в виртуальной реальности». Фото автора

— Сколько средств вы уже вложили в создание своих гаджетов?

— Более 350 тысяч долларов — с учетом денег, потраченных на «умную» перчатку. Для столь технологичных проектов это довольно скромная сумма.

— Пришлось брать кредит?

— Нет. У нас есть инвесторы. Еще один источник финансирования — гранты. Ну и собственные средства наша команда вкладывает в дело.

— Много людей в коллективе?

— Восемь постоянных сотрудников и еще десять специалистов, которых задействуем периодически для решения конкретных задач.

— У ваших сотрудников высокие зарплаты?

— Пока нет. Но, знаете, к нам перешли несколько программистов, которые получали на своих прежних работах в разы больше, чем у нас. Они присоединились к нам потому, что им интересно участвовать в создании уникального продукта.

— В перспективе рассчитываете на значительные прибыли?

— Да, для этого есть все основания. Вот только в ближайшее время мы не планируем намного увеличивать свои зарплаты: основную часть того, что будем зарабатывать, вложим в новые разработки. Например, в решения для реабилитации пациентов с травмами ног и других частей тела.

— Сколько будут стоить ваши приспособления для восстановления подвижности рук?

— Я не хотела бы называть сумму, поскольку мы не планируем продавать это изделие частным лицам. Наши будущие покупатели — реабилитационные центры. Пока мы предоставили им контроллеры и программное обеспечение бесплатно — для тестирования. С лета нынешнего года планируем начать продажи. Их особенность в том, что реабилитационные центры будут платить нам от 50 до 200 евро за каждого пациента, который пользуется нашей разработкой, — в зависимости от выбранного набора функций.

— Где разместите производство своих гаджетов?

— Или в Украине, или в Германии. Пока сборку про­водим своими силами в Киеве.

P. S. Материал подготовлен в рамках информационной кампании «Євроінтеграція: сила можливостей», которая реализуется Офисом вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины при поддержке общественного союза ««Фонд підтримки реформ в Україні» и Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) в рамках проекта «Підвищення обізнаності про вплив Угоди про Асоціацію з ЄС» и проекта ЕС Association4U.

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