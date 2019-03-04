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Тараканы в еде для детей: продолжение скандала в одесском реабилитационном центре



В Одессе представители уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой зафиксировали факты ограничения прав и свобод детей в городском центре социально-психологической помощи. Об этом сообщили в ведомстве омбудсмена.

Отмечается, что мониторинговый визит в коммунальное учреждение «Центр социально-психологической реабилитации детей Одесского городского совета» осуществили представитель Денисовой в южных областях страны Александр Остапенко, региональный представитель Валентин Михайлов, а также общественники. Они подробно обследовали все помещения и провели углубленные конфиденциальные беседы с детьми, содержащимися в данном центре.

Группой зафиксировано удовлетворительное состояние самого здания, однако акцентируется, что «вместо реабилитации дети, которые не совершили правонарушений, безосновательно находятся в условиях значительно худших, чем в обычных школах-интернатах».

Указывается, что в учреждении дети содержатся в условиях, приближенных к тюремным. Так, они не имеют возможности пользоваться мобильными телефонами, интернетом и карманными электронными средствами. Ребятам, имеющим личные телефоны, предоставляют возможность звонить родным только раз в неделю в течение 15 минут. Дети, которые учатся за пределами учреждения, безосновательно подвергаются ежедневным обыскам на предмет «запрещенных вещей».

Кроме того, зафиксировано неудовлетворительное состояние питания — большинство детей жалуются на еду. В блюдах нередко присутствуют тараканы, волосы, что нашло подтверждение на момент проверки.

«Дети лишены возможности получать любые передачи от родственников, — уточнили в ведомстве. — Зафиксированы многочисленные случаи буллинга детей как со стороны администрации, так и со стороны других детей, на которые не реагирует руководство».

Кроме того, грубо нарушается приватность детей, администрация учреждения наблюдает за подопечными во время принятия душа. Притом принятие душа и замена одежды безосновательно ограничивается до одного раза в неделю. Дети лишены возможности пользоваться своей одеждой, а вынуждены носить ту, которую выдают.

Также имеет место неудовлетворительное оказание медицинской помощи. Помимо этого, многие дети жалуются, что им создали условия, при которых они не могут отправить из учреждения какую-либо корреспонденцию, в том числе заявления в полицию.

Кроме того, несовершеннолетние не могут попасть на прием к директору учреждения.

«Дети жаловались, что их заставляют посещать воскресную церковную школу, что противоречит ст. 35 Конституции Украины. Их лишают прогулок даже в ближайшем парке, которые до недавнего времени еще были. К детям применяются наказание в виде физических упражнений. У ворот постоянно дежурит машина муниципальной охраны. Охранники заходят в помещения центра», — сообщили в пресс-службе.

Подробный отчет по результатам мониторинга и рекомендациями будут направлены мэру Одессы Геннадию Труханову.

Как сообщали «ФАКТЫ», проверка в Харьковском областном доме ребенка выявила, что дети живут в ужасающих условиях.

В то же время по итогам проверки психиатрической больницы Славянска (Донецкая область) выяснилось, что пациентов лечат просроченными медикаментами.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что директор психдиспансера в Верхнеднепровске напал на журналистов, снимавших сюжет об избитых им подопечных.







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