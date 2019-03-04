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Происшествия

Есть убитые: на Донбассе обстреляли авто с боевиками

17:12 4 марта 2019   1036
снайпер
Инф. «ФАКТОВ»

На Донбассе была ликвидирована группа оккупационных войск вместе с их машиной. О происшествии в соцсетях сообщил волонтер российско-оккупационных войск Алексей Смирнов.

Скриншоты из соцсетей о переходе группы оккупантов в бесславную «200-ю бригаду» опубликовал у себя на странице офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».

Он отметил, что попытки захватчиков скрыть информацию об убитых провалились.

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«Вечером Басурин сообщит, что потерь нет. А мы уже знаем, что есть и не один. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — призывает военнослужащий ВСУ.

Напомним, ранее в оккупированной Горловке был уничтожен склад боеприпасов боевиков. А после этого силы ООС обезвредили пару вражеских снайперов.

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