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Есть убитые: на Донбассе обстреляли авто с боевиками
На Донбассе была ликвидирована группа оккупационных войск вместе с их машиной. О происшествии в соцсетях сообщил волонтер российско-оккупационных войск Алексей Смирнов.
Скриншоты из соцсетей о переходе группы оккупантов в бесславную «200-ю бригаду» опубликовал у себя на странице офицер ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц».
Он отметил, что попытки захватчиков скрыть информацию об убитых провалились.
«Вечером Басурин сообщит, что потерь нет. А мы уже знаем, что есть и не один. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!» — призывает военнослужащий ВСУ.
Напомним, ранее в оккупированной Горловке был уничтожен склад боеприпасов боевиков. А после этого силы ООС обезвредили пару вражеских снайперов.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»