Средство для сжигания жира лишило спортсмена нормальной эрекции

Здоровье

41-летний житель Шотландии регулярно приобретал в магазине для любителей бодибилдинга препарат для сжигания жира и пигментации кожи с эффектом загара — меланотан-2. В результате атлет-любитель лишился нормальной эрекции, пишет издание BMJ Case Reports.

Сообщается, что мужчина не знал о таком побочном эффекте меланотана-2 как негативное влияние на эрекцию. Продавец средства об этом не предупреждал, и на упаковке товара замечания о подобном возможном эффекте не было.

Шотландец несколько месяцев делал себе инъекции препарата, дозируя его по собственному усмотрению. Какое-то время мужчина был доволен, но однажды после сделанной инъекции у него развился приступ приапизма — длительной болезненную эрекции. Попытки снять ее с помощью льда ни к чему не привели — к моменту обращения в больницу мужчина мучился уже 22 часа.

Лечение шотландца — это кошмар любого мужчины. Медики через каждые пять минут делали пациенту укол фенилэфрина в гениталии. Эффекта улучшения долго не возникало, и врачи не исключали, что может понадобиться хирургическое вмешательство. Но спустя полчаса приступ приапизма прекратился. Затем в течение четырех недель у мужчины наблюдалась эректильная дисфункция, то есть импотенция.

Специалисты в очередной раз призвали не использовать фармакологические препараты по собственному назначению, а не по рекомендации врача.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», молекулярные биологи открыли гормон, «дирижирующий» сжиганием жировой прослойки в животе во время физических нагрузок. Ученые уже несколько лет изучают то, как наше тело сжигает калории при регулярных занятиях спортом. Ученых интересуют те гены, которые заставляют тело использовать не глюкозу, а жиры в качестве «топлива» для мускулов после того, как запасы первой истощаются. Было выяснено, что вещества, управляющие их работой, могут стать одними из самых эффективных лекарств от ожирения, диабета и других расстройств метаболизма. К примеру, принудительное включение одного из таких генов, PPAR-дельта, превращает мышей в настоящих атлетов-бегунов, никогда не толстеющих и способных бегать на необычно большие расстояния.

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