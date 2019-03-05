Расстрел мужчины в Киеве: СМИ назвали имя жертвы

Происшествия

Стала известно имя мужчины, застреленного утром в Киеве по улице Флоренции. По данным ТСН, им оказался 58-летний Сергей Киселев.

В 2015 году его называли среди фигурантов скандала с «бриллиантовыми прокурорами». Тогда после обыска СБУ в главном следственном управлении Генеральной прокуратуры у первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца были обнаружены 65 бриллиантов. Именно на них заявил права основатель ювелирной фирмы ООО «ЮВК-Агат» Сергей Киселев. По его словам, камни были изъяты у него в начале августа 2010 во время обысков.

Тогда же появились сведения о том, что Киселев мог быть замешан в изготовлении и сбыте поддельных камней.

Связано ли убийство бизнесмена с делом прокуроров, неизвестно.

Напомним, резонансное убийство в Киеве произошло во вторник, 5 марта, около 11:00. Стрелявший, по свидетельским показаниям, был одет в полицейскую форму. «ФАКТЫ» публиковали видео с места преступления.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter