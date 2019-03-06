Резонансное убийство бизнесмена в Киеве: появились сведения об оружии

Происшествия

В Киеве на улице Флоренции, где был убит бизнесмен Сергей Киселев, нашли гильзу, которая подходит к пистолету «Макарова». Об этом сообщает УНН, ссылаясь на источник в полиции.

«Нашли гильзу 9 мм Sellier& Bellot. Такие патроны подходят к «Макарова», — приводит издание слова источника.

Также сообщается, что деньги, ценные вещи, которые были на убитом и в автомобиле, не исчезли.

Напомним, свидетели видели, как в Киселева, который сидел на водительском месте в своем авто, выстрелил мужчина в полицейской форме. После этого преступник скрылся в неизвестном направлении, а потерпевший скончался на месте.

Позже стало известно, что Сергей Киселев, которого убили в Киеве, был свидетелем по делу «бриллиантовых прокуроров». Во время расследования этого громкого дела появились сведения о том, что Киселев мог быть замешан в изготовлении и сбыте поддельных бриллиантов.

Как писали «ФАКТЫ», о том, что Киселев не проходил поделу «бриллиантовых прокуроров» ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим, заявила спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

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