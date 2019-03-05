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"Бриллиантовый прокурор" Корниец отреагировал на резонансное убийство в Киеве
Убитый утром 5 марта в Киеве бизнесмен Сергей Киселев не был свидетелем в деле «бриллиантовых прокуроров». Об этом в эфире 112 Украина заявил бывший заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.
Тем не менее он подтвердил, что убитый обратился в суд с заявлением о возврате изъятых у него в 2010 году полудрагоценных и драгоценных камней. Прокуратура в удовлетворении этого заявления отказала, а Печерский суд обязал внести его в Единый реестр досудебных расследований.
«Он (Киселев. - Ред.) ни одном из случае не проходил как свидетель или любое другое лицо в деле 1288, которое слушается в Голосеевском районном суде», — сказал Корниец.
Он также подтвердил, что не знал Киселева и у него нет с ним общих знакомых.
Отметим, что бывший заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе назвал погибшего Киселева «важным свидетелем» по делу «бриллиантовых прокуроров». Об этом он написал в Facebook. По словам Сакварелидзе, погибший на допросах называл фамилии тогдашнего заместителя генпрокурора и замглавы МВД.
Однако в полиции версию бывшего коллеги не подтверждают, сообщает УНН.
«Киселев по делу „бриллиантовых прокуроров“ фактически только узнал упаковки камней и подтвердил, что эти ценности были фактически изготовленные на его производстве. Тесно связывать его с этим делом неправильно. Он там проходит только по касательной. Более вероятно, что мотивом убийства стала его бизнес деятельность», — рассказал анонимный собеседник агентства.
Аналогичную позицию озвучила и спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.
«Он не был ни свидетелем, ни заявителем, ни потерпевшим в производстве, которое ужа слушается несколько лет в суде, где на скамье подсудимых находятся экс-прокуроры Корниец и Шапакин», — написала она в Twitter.
2. Нагадаю, що ці прокурори були затримані за підозрою в отриманні хабара в особливо великих розмірах.— Лариса Сарган (@SarganLarysa) 5 марта 2019 г.
Відтак, заява про нібито вбивство головного свідка у справі «діамантових прокурорів» — неправда.
Напомним, во время расследования дела «бриллиантовых прокуроров» появились сведения о том, что Киселев мог быть замешан в изготовлении и сбыте поддельных бриллиантов.
Резонансное убийство произошло во вторник, 5 марта, около 11:00 в Днепровском районе Киева.
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