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Здоровье

Антибиотики в Украине будут продавать только по рецептам

9:32 7 марта 2019   358
Антибиотики
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине утвердили план борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам, предусматривающий ограничение безрецептурного доступа к антибиотикам. Такое решение принял Кабинет министров 6 марта.

Также Минздрав разработает порядок внедрения мероприятий инфекционного контроля в учреждениях здравоохранения всех форм собственности с целью гармонизации законодательства Украины и ЕС, сообщает «Интерфакс-Украина».

Как писали «ФАКТЫ», ранее сотрудники Массачусетского технологического института разработали совершенно новый вид антибиотиков. Основное действующее вещество препарата — яд южноамериканских ос. Измененные пептиды яда убивают бактерии, не причиняя вреда клеткам человека.

Эксперименты с мышами показали, что препарат справлялся с устойчивыми к большинству антибиотиков бактериями — он разрушал их клеточные мембраны. Ученые пытаются улучшить версию препарата, используя минимальные дозы яда.

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