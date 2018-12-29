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Здоровье

Создан безвредный для человека антибиотик: препарат получают из яда осы

18:51 29 декабря 2018   52
антибиотик из яда осы
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Совершенно новый вид антибиотиков разработали сотрудники Массачусетского технологического института. Основное действующее вещество препарата — яд южноамериканских ос. Измененные пептиды яда убивают бактерии, не причиняя вреда клеткам человека.

Эксперименты с мышами показали, что препарат справлялся с устойчивыми к большинству антибиотиков бактериями — он разрушал их клеточные мембраны. Ученые пытаются улучшить версию препарата, используя минимальные дозы яда.

Американские исследователи работают и над созданием антибиотика из яда лягушек. Ученые выявили в коже разных видов этих животных почти двести веществ, которые могут уничтожать бактерии, вирусы и грибки. В частности, у желтоногой лягушки обнаружили вещество, эффективно убивающее резистентный стафилококк, который вызывает у человека трудноизлечимые заболевания крови и пневмонии.

Специалисты пытаются сделать антибиотики менее токсичными для человека. В случае успеха могут начать выпуск препаратов.

Тем временем в Китае ученые синтезировали антибиотик грибков.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, почему после антибиотиков не нужно принимать лакто- и бифидобактерии.

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