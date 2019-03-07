Поберегись: в Украине вовсю торгуют некачественнными презервативами, которые подлежали утилизации

Здоровье

В Украине появились в продаже бракованные партии презервативов Durex. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

По информации ведомства, компания Reckitt Benckiser Healthcare, которая выпускает продукцию под известным брендом, недавно провела контрольную закупку собственной продукции. В частности, презервативы приобрели в украинских интернет-магазинах. И именно тогда обнаружили, что изделия не соответствуют нормам.

Выяснилось, что представители компании приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными.

Как писали «ФАКТЫ», в феврале в Международный день презерватива Фонд АнтиСПИД провел акцию в парке Тараса Шевченко, в ходе которой все желающие смогли бесплатно пройти тест на ВИЧ, получить презервативы и… научиться ими пользоваться.

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