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Поберегись: в Украине вовсю торгуют некачественнными презервативами, которые подлежали утилизации
В Украине появились в продаже бракованные партии презервативов Durex. Об этом говорится в сообщении Госслужбы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
По информации ведомства, компания Reckitt Benckiser Healthcare, которая выпускает продукцию под известным брендом, недавно провела контрольную закупку собственной продукции. В частности, презервативы приобрели в украинских интернет-магазинах. И именно тогда обнаружили, что изделия не соответствуют нормам.
Выяснилось, что представители компании приобрели изделие своего бренда в интернете под номерами партий, которые ранее были не допущены в оборот и считались уничтоженными.
Как писали «ФАКТЫ», в феврале в Международный день презерватива Фонд АнтиСПИД провел акцию в парке Тараса Шевченко, в ходе которой все желающие смогли бесплатно пройти тест на ВИЧ, получить презервативы и… научиться ими пользоваться.
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— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...