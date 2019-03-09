Малышку, упавшую в выгребную яму, еще и привалило бетонной плитой: история спасения 7-летней девочки

Происшествия

Особый случай

О том, как прохожие вытаскивают людей, упавших в прорубь или реку, «ФАКТЫ» писали много раз, искренне восхищаясь мужеством и самоотверженностью тех, кто спасает чужие жизни, рискуя своими (напомним, «ФАКТЫ» рассказывали о 17-летнем сыне воина АТО Илье Махаринце, который спас двух тонущих первоклассников). Но далеко не каждый из них смог бы повторить поступок Алексея Псела из села Новогоровка Запорожской области. Услышав отчаянные крики, доносящиеся с соседней улицы, он побежал на помощь. И увидел, что в выгребной яме, полной воды и фекалий, барахтается его односельчанка, 34-летняя Галина. Парень тут же вытащил женщину наверх. Однако, как выяснилось, сама Галина оказалась в яме, потому что пыталась спасти провалившуюся туда племянницу — семилетнюю Ангелинку. И не смогла. Девочки не было видно уже три минуты. Шансов на то, что ее можно будет вытащить живой, не оставалось. Но Алексей набирал воздух в легкие и раз за разом нырял с головой в нечистоты. Наконец, он нашел придавленную обломками бетонной плиты малышку и вытащил ее наверх. Живую и в сознании. «Я сидела на дне выгребной ямы, зажимала ручкой нос и ждала, когда меня спасут…» — объяснила девочка. Подробности этой невероятной истории «ФАКТЫ» узнали только девять месяцев спустя, 1 марта 2019 года, когда глава Запорожской областной администрации Константин Брыль наградил Алексея именными часами.

— Беда случилась в июне прошлого года, — рассказывает «ФАКТАМ» мама Ангелины Оксана Решетникова. — Никакого плохого предчувствия у меня не было. Обычный летний день, я была на работе, Ангелинка гостила у бабушки, которая живет по соседству. Вечером я пошла на огород вместе с сестрой Галей. Потом пришли Ангелина с бабушкой. Пока мы пололи лук, дочка решила собрать смородину. Ей показалось, что до куста удобнее всего добраться со стороны выгребной ямы. Яма большая, объемом 12 кубов, три метра глубиной. Туда сливается канализация из четырех квартир нашего 16-квартирного двухэтажного дома. Когда яма наполняется, мы вызываем машину ассенизатора. В то время она была заполнена почти полностью — до верха не хватало около сорока сантиметров. Как могло произойти, что толстая бетонная плита треснула под весом ребенка, я не представляю. Но так произошло. С жутким грохотом бетон треснул, и дочка провалилась в яму, полную нечистот. Сверху на нее упали обломки бетона. До сих пор эта страшная картина снится мне по ночам.

— Ангелина закричала, когда падала?

— Нет, она не кричала, и слава Богу. Иначе набрала бы в рот этой гадости и захлебнулась бы. А так она мгновенно сообразила, что происходит, набрала побольше воздуха в легкие и зажала нос и рот ручкой. Ангелинка пробыла на глубине три минуты! Никто не может поверить, что такое возможно. Потом дочка рассказывала, что, оказавшись на дне, она хотела попытаться выбраться сама, но не рискнула, испугавшись, что на нее упадет еще какой-то кусок бетона и пришибет. Сидела, ждала, пока ее спасут. Говорит, что заранее знала, что за ней прыгнет Галя. Так и случилось, моя сестра сразу же прыгнула в яму, стала нырять, искать Ангелинку. Но не могла найти. К тому времени вокруг уже собрались люди, все советовали, что и как лучше сделать. А время шло… Что я тогда чувствовала, не могу передать словами. Как вообще с ума не сошла, не знаю. И вдруг — бежит Леша, парень с соседней улицы.

— Кто его позвал?

— Никто не звал. Он услышал наши крики и прибежал сам. Сначала увидел, что в яме барахтается Галя. Тут же схватил ее за руку и одним рывком вытащил на поверхность. Как у него только силы хватило! Он худенький такой паренек, а Галя взрослая женщина, что называется, в теле. Но потом мы закричали Леше, что там, в яме, наша Ангелинка. Галя даже указала, в каком углу искать. Когда ныряла, ей показалось, что она дотронулась до малышки ногой. Леша тут же выбросил из кармана телефон и прыгнул в яму. Сначала пытался, держась за край руками, нащупать Ангелинку ногами, но ему не хватало роста. Тогда начал нырять на глубину. Нырял несколько раз и наконец-то нашел нашу малышку.

— В тот день я был дома, ремонтировал свет, — рассказывает Алексей Псел. — Вдруг слышу — на соседней улице кричат. Бросил все, побежал туда. Вижу, как женщина барахтается в колодце. Вытащил ее. А когда узнал, что в яме еще и девочка, прыгнул туда. Не было времени думать, страшно ли это, противно ли. Речь ведь шла о человеческой жизни!.. Сначала не мог найти девочку. Потом наткнулся на нее ногой, вынырнул, вдохнул побольше воздуха — и нырнул на дно. Достать Ангелинку было трудно — ее ногу привалило бетонной плитой. Пришлось резко дернуть и рывком вытащить ребенка на поверхность, иначе мы оба могли захлебнуться. Я отдал Ангелинку ее маме и пошел домой мыться. Шел по дороге и думал только о том, чтобы с девочкой все было хорошо.

— Что сказали родные, увидев вас в таком виде?

— А никого дома не было… Когда отец пришел с работы, я был уже чистеньким. Выкупался несколько раз, голову вымыл с шампунем. А папа уже помог замочить и выстирать мои запачканные вещи. Похвалил меня, сказал, что гордится.

— Врачи говорят, что падение в выгребную яму смертельно опасно для человека из-за испарений и токсинов. А вы туда трижды ныряли с головой. Как это сказалось на вашем здоровье?

— Никаких проблем не было. Врачи «скорой» хотели забрать меня в больницу, но я отказался — чувствовал себя прекрасно. А вот когда узнал, что Ангелина попала в реанимацию, очень расстроился.

— У дочки была рваная рана на ноге, фактически оторвана икра, — объясняет Оксана Решетникова. — Соседки прибежали, остановили кровотечение, мы наскоро отмыли Ангелинку, и «скорая» увезла ее в больницу.

— Кроме травмы ноги, у вашей дочки наверняка было шоковое состояние и сильнейший стресс.

— Это мы, взрослые, были в полуобморочном состоянии. А Ангелина, как ни странно, была спокойна. Не плакала, не тряслась от страха, даже могла говорить с нами и объяснять, что она делала в яме, о чем думала. Невероятно стойко дочка перенесла и наложение швов без наркоза: врачи, не зная, насколько сильная интоксикация организма, боялись колоть ей анестезию. Медсестры старались занять Ангелину разговорами, сказками, чтобы ей было не так больно. Позже оказалось, что в спешке врачи забыли у нее в ране тампон. Нога начала гнить. Мы поехали в областную больницу, где шов распарывали, рану чистили и все зашивали опять.

А последствия стресса дали о себе знать позже: через несколько месяцев у ребенка вдруг стали клочьями выпадать волосы. Мы стараемся подлечиваться, стоим на учете у невропатолога и психиатра.

Кстати, психиатр мне однажды сказал, что я слишком сильно опекаю свою дочь, дескать, надо давать ей больше свободы. Но представьте, если бы Ангелина пошла одна по селу и провалилась где-то в выгребную яму, когда никого нет рядом? Был бы у нее шанс на спасение? Да мы бы даже не узнали, где она! К счастью, с ней рядом всегда кто-то из нас: я, Галя, наша мама или мама моего мужа. Мы всегда провожаем дочку в школу и встречаем с уроков. И это не чрезмерная родительская опека. Просто с самого рождения с Ангелинкой постоянно что-то случается, ее всегда приходится спасать.



* «Алексея дочка теперь считает своим старшим братом и вторым крестным отцом», — говорит мама спасенной девочки Оксана Решетникова. Фото предоставлено пресс-службой ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Запорожской области

— Впервые с дочкой случилась беда, когда она была еще у меня в утробе, — продолжает Оксана. — В пуповину попала кровь, ребенок стал захлебываться, беременность замерла. Доктора сказали, что будут спасать меня, что шансов спасти ребенка нет. Когда Ангелинка родилась, она была фиолетово-черная, не издавала звуков и вообще не подавала признаков жизни. А потом вдруг ожила и закричала. Какая это была радость! В шесть месяцев дочка заболела коклюшем, задыхалась и захлебывалась кашлем. В годик у нее начались приступы эпилепсии. В три года отказали ноги. Несколько недель она не могла подняться на ноги, а потом вдруг все прошло. Теперь вот этот случай с выгребной ямой.

— Не зря вы назвали дочь Ангелиной. Вашу девочку словно бережет ангел-хранитель.

— Это правда. Причем история ее имени настолько чудесная, что ее нужно рассказать отдельно. Все месяцы моей беременности УЗИ показывало, что у меня будет мальчик. А перед родами врачи вдруг огорошили: девочка. Я уже все голубенькое купила, имя придумала для малыша — Максимка! Как девочку назвать, понятия не имела. И тут мне снится красивый юноша и говорит: назови Ангелиной. Не хочу, отвечаю. Такое имя длинное и непонятное, что я буду все время его забывать. А юноша мне говорит: «Не забудешь, потому что имя это происходит от слова „ангел“. И ангел ее будет всегда беречь». Я так и сделала. Как только мы вышли из больницы, окрестили нашу дочку. И не поверите: как раз в этот день по святкам был день памяти святой Ангелины!

Или вот еще одно чудо, из последних: в Запорожье моей девочке должны были делать две операции на ножке. Одну из них — в ожоговом центре. Дело в том, что после разрыва икроножной мышцы Ангелинке не могли нормально зашить ножку: не хватало кожи, чтобы закрыть участок, где была рана. Поэтому у дочки должны были брать кожу с ее ягодицы и пересаживать на ножку, а потом ждать, пока приживется. В общем, по всем прогнозам мы застревали в этой больнице надолго, не на один месяц. Операции были назначены на мой день рождения, о котором я, кстати, совсем забыла. Просыпаюсь утром в больнице, Ангелинка ко мне: «Мамочка, с днем рождения! Пусть все твои мечты сбываются». У меня, говорю, доченька, одна мечта: чтобы ты была здорова. А она мне так загадочно: «Вот посмотришь, все будет хорошо». Потом ее забрали в операционную. Посреди операции врач вышел и сказал мне: «Вы не поверите. Откуда ни возьмись на ее ножке появилось именно столько кожи, сколько нужно было, чтобы закрыть рану. Это чудо… Вторую операцию отменяем». Через неделю мы уже были дома.

У Ангелинки есть кулончик с изображением ангела. Когда она родилась, я купила ей крестик, а себе — этот кулон. Но дочка подросла и попросила его отдать ей. Потому что, говорит, это не твой ангелочек, а мой. Я же Ангелина. Я отдала кулон. И он действительно много раз спасал дочку от беды. Когда в Запорожье ее забрали в реанимацию, я зашла туда. Она лежала вся голенькая, худенькая, плакала и прижимала к груди своего серебряного ангела: «Мама, посмотри, что с ним случилось». А он после выгребной ямы потемнел, окислился. Я вычистила его, и он заблестел как новенький. Дочка так обрадовалась! Она счастлива, что с ее ангелочком все хорошо, а я смотрю на нее и благодарю Бога, что и с моим ангелочком все в порядке.

В селе нас жалеют, говорят, у нас несчастье. А я поражаюсь: у нас счастье! У нас ребенок жив! И это все благодаря Богу и Леше, которого Ангелина теперь считает своим старшим братом и одновременно вторым крестным отцом. Еще когда дочка была в больнице и с трудом могла ходить, она захотела купить Леше подарок. Мы отправились в магазин. Часть пути Ангелина шла, часть я несла ее на руках. В подарок своему спасителю она выбрала скульптуру льва — символ храбрости. Леше очень понравилось.

— А сегодня, когда меня награждали именными часами, Ангелина подарила свою картину, — улыбается Алексей Псел. — Мы вообще сейчас очень сдружились, общаемся семьями. Когда я под Львовом был в армейской учебке, двоюродный дедушка Ангелинки, который живет там неподалеку, приезжал ко мне, посылочки привозил в благодарность за спасение внучки. Кстати, Ангелинка не первый ребенок, которого я вытаскиваю из воды. Лет шесть назад мы с троюродным братом в селе Вишневом Токмакского района вытащили из поливочного канала мальчишку, который туда упал и начал тонуть. А после спасения Ангелины меня пригласили на работу в Государственную службу по чрезвычайным ситуациям. Я сказал, что хочу сначала отслужить срочную службу. Сейчас служу в Бердянском пограничном отряде. Вот вернусь из армии и тогда стану спасателем. Если возьмут.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о героическом поступке братьев Умуда и Сабира Шириновых из Николаева, которые, рискуя жизнью, спасли семью из горящей машины.



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