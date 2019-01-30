Происшествия

Могла взорваться в любой момент: в Николаеве два брата героически спасли семью из горящей машины (фото)

— Мы бросились на помощь плачущему ребенку, а получилось, что спасли всю семью, — вспоминают те события Умуд и Сабир Шириновы, азербайджанцы по национальности. Их имена вмиг стали известны благодаря героическому поступку.

Это произошло 19 января вечером, около 19:00, при въезде в Николаев, невдалеке от гостиницы. У проезжавшего здесь грузовика оторвался прицеп и сбил с трассы внедорожник, который затем перевернулся.

— Мы ехали с работы и увидели на дороге аварию, — говорит Сабир Ширинов, — и сами чуть в аварию не попали. Заметили, что впереди, в ста метрах, перевернутая машина и фура стоит рядом. Вышли из автомобиля и пошли выяснять, что случилось.

— Я услышал, что в перевернувшейся машине кричит ребенок. Внутри был виден огонь. А все двери авто заклинило, и открыть их оказалось невозможно. Стали бить кулаками в стекла… Конечно, это было бесполезно, — говорит Умуд Ширинов.

— И тогда мы решили проникнуть внутрь через багажник. Пришлось выломать дверь. Удалось. Достали ребенка. Потом его маму. Оставался лишь отец, который был за рулем, — рассказывает Сабир.

— Скажу честно, видя, что огонь уже подбирается к газовому баллону, в какой-то момент я засомневался и спросил брата: «Может, все-таки хватит? Мы сделали все, что могли…» Ведь у нас самих семьи. Если всё тут взорвется, мы погибнем. Но мы засомневались лишь на мгновение. Рискнули, остались и вытащили мужчину из салона, — признается Умуд.

Спустя минуту внедорожник вспыхнул как факел — взорвался газовый баллон. Однако люди были спасены.

— Будучи в шоке от случившегося, женщина попросила показать ей мальчика, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, — продолжает Умуд Ширинов. — А еще (улыбается), чтобы я свою шапку ему надел, что я и сделал.

Оказалось, что пострадавшая семья — из Херсона. Ехали в Николаев. Больше всех пострадала женщина, которую доставили в реанимацию больницы скорой помощи и сделали операцию. Мальчик находится на лечении в Николаевской областной клинической детской больнице. Его отец серьезных травм не получил.

На следующий день после случившегося братья Шириновы позвонили в больницы, где находились спасенные ими люди. Проведали их. Пообещали и дальше помогать семье. Ведь в машине сгорели и документы, и деньги…

На днях в Николаевском областном совете обоим вручили награды «Крест Святого Николая».

— Я хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые Умуд и Сабир, — обратилась к братьям председатель областного совета Виктория Москаленко. — Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни.

В Главном управлении ГСЧС в Николаевской области сообщили, что предложат кандидатуры братьев Шириновых для участия в акции «Герой-спасатель года».

Происшедшее прокомментировал и заместитель председателя областного Конгресса азербайджанцев Адиль Бабаев:

— С Божьей помощью братья Шириновы спасли молодую семью. Когда остальные равнодушно смотрели, как горит автомобиль, Умуд и Сабир проявили свой человеческий и гражданский долг и совершили подвиг. Ведь в любую секунду газовый баллон мог взорваться.

После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты. Когда скорая помощь забрала людей в больницу, братья Шириновы не успокоились и оказали материальную помощь, и по сей день они помогают пострадавшим.

У братьев Шириновых тоже есть семьи, и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области.

Однако странно, что о подвиге наших ребят многие СМИ и пресс-службы почему-то умолчали (изначально о случившемся действительно стало известно лишь из соцсетей. — Авт.). Ведь они тоже горожане.

Мы уважаем обычаи, традиции, культуру, языки, вероисповедание всех национальностей. Нет плохих или хороших наций. Когда азербайджанцы совершают какое-то преступление или правонарушение, сразу об этом говорят СМИ, что совершили «лица кавказской национальности». А вот о хорошем почему-то говорят не сразу или умалчивают.

Братья, Умуд и Сабир Шариновы! Мы вами гордимся, низкий вам поклон. За проявленное милосердие ради спасения человеческих жизней Бог вас наградит.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о героическом поступке, который совершила женщина. Под Николаевом 24-летняя Тамила Чернюк спасла из ледяной проруби двоих детей.

А в Полтаве женщина сумела вытащить из горящего дома 80-летнего неходячего пенсионера. Иван Купченко оказался заблокирован в частном доме.



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