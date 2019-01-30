- 15:35 Украинская мечта о евроинтеграции — это ответ евроскептикам, — Артур Герасимов
- 15:29 Расстрел авто из гранатомета в Днепре может быть связан с громким убийством ветеранов АТО
- 15:28 Готовят фейки: путинские пропагандисты устроили новую провокацию на Донбассе
- 15:27 Пришел на операцию пьяным: во Львове разгорелся скандал вокруг хирурга военного госпиталя
- 15:17 В Киеве более 80 домов в Соломенском районе остались без тепла
- 15:16 Мошенники под видом "волонтеров" пытались бесплатно получить конфискат
- 15:02 Украинский олимпийский чемпион перенес операцию
- 15:01 Так выглядят скрепы: в сети показали свежие фото оккупированного Донбасса
- 15:00 Будь ты проклята, весна — 2014: в Крыму на стенде с газетами разместили любопытное объявление
- 14:51 В Одессе – масштабный пожар на складе завода «Полиграфмаш»
Могла взорваться в любой момент: в Николаеве два брата героически спасли семью из горящей машины (фото)
— Мы бросились на помощь плачущему ребенку, а получилось, что спасли всю семью, — вспоминают те события Умуд и Сабир Шириновы, азербайджанцы по национальности. Их имена вмиг стали известны благодаря героическому поступку.
Это произошло 19 января вечером, около 19:00, при въезде в Николаев, невдалеке от гостиницы. У проезжавшего здесь грузовика оторвался прицеп и сбил с трассы внедорожник, который затем перевернулся.
— Мы ехали с работы и увидели на дороге аварию, — говорит Сабир Ширинов, — и сами чуть в аварию не попали. Заметили, что впереди, в ста метрах, перевернутая машина и фура стоит рядом. Вышли из автомобиля и пошли выяснять, что случилось.
— Я услышал, что в перевернувшейся машине кричит ребенок. Внутри был виден огонь. А все двери авто заклинило, и открыть их оказалось невозможно. Стали бить кулаками в стекла… Конечно, это было бесполезно, — говорит Умуд Ширинов.
— И тогда мы решили проникнуть внутрь через багажник. Пришлось выломать дверь. Удалось. Достали ребенка. Потом его маму. Оставался лишь отец, который был за рулем, — рассказывает Сабир.
— Скажу честно, видя, что огонь уже подбирается к газовому баллону, в какой-то момент я засомневался и спросил брата: «Может, все-таки хватит? Мы сделали все, что могли…» Ведь у нас самих семьи. Если всё тут взорвется, мы погибнем. Но мы засомневались лишь на мгновение. Рискнули, остались и вытащили мужчину из салона, — признается Умуд.
Спустя минуту внедорожник вспыхнул как факел — взорвался газовый баллон. Однако люди были спасены.
— Будучи в шоке от случившегося, женщина попросила показать ей мальчика, чтобы убедиться, что с ним все в порядке, — продолжает Умуд Ширинов. — А еще (улыбается), чтобы я свою шапку ему надел, что я и сделал.
Оказалось, что пострадавшая семья — из Херсона. Ехали в Николаев. Больше всех пострадала женщина, которую доставили в реанимацию больницы скорой помощи и сделали операцию. Мальчик находится на лечении в Николаевской областной клинической детской больнице. Его отец серьезных травм не получил.
На следующий день после случившегося братья Шириновы позвонили в больницы, где находились спасенные ими люди. Проведали их. Пообещали и дальше помогать семье. Ведь в машине сгорели и документы, и деньги…
На днях в Николаевском областном совете обоим вручили награды «Крест Святого Николая».
— Я хочу искренне поблагодарить вас, уважаемые Умуд и Сабир, — обратилась к братьям председатель областного совета Виктория Москаленко. — Николаевщина уже знает, какой героический поступок вы совершили. Я горжусь тем, что вы живете в Николаеве, являетесь нашими земляками и частью нашего общества. Я поддерживаю дружбу всех национальных меньшинств, проживающих в нашем регионе. Этой наградой мы отмечаем защитников территориальной целостности и независимости Украины и тех, кто спасает жизни.
В Главном управлении ГСЧС в Николаевской области сообщили, что предложат кандидатуры братьев Шириновых для участия в акции «Герой-спасатель года».
Происшедшее прокомментировал и заместитель председателя областного Конгресса азербайджанцев Адиль Бабаев:
— С Божьей помощью братья Шириновы спасли молодую семью. Когда остальные равнодушно смотрели, как горит автомобиль, Умуд и Сабир проявили свой человеческий и гражданский долг и совершили подвиг. Ведь в любую секунду газовый баллон мог взорваться.
После спасения семьи приехали сотрудники ГСЧС, скорая помощь и журналисты. Когда скорая помощь забрала людей в больницу, братья Шириновы не успокоились и оказали материальную помощь, и по сей день они помогают пострадавшим.
У братьев Шириновых тоже есть семьи, и у каждого двое детей. Они члены Конгресса азербайджанцев Украины в Николаевской области.
Однако странно, что о подвиге наших ребят многие СМИ и пресс-службы почему-то умолчали (изначально о случившемся действительно стало известно лишь из соцсетей. — Авт.). Ведь они тоже горожане.
Мы уважаем обычаи, традиции, культуру, языки, вероисповедание всех национальностей. Нет плохих или хороших наций. Когда азербайджанцы совершают какое-то преступление или правонарушение, сразу об этом говорят СМИ, что совершили «лица кавказской национальности». А вот о хорошем почему-то говорят не сразу или умалчивают.
Братья, Умуд и Сабир Шариновы! Мы вами гордимся, низкий вам поклон. За проявленное милосердие ради спасения человеческих жизней Бог вас наградит.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о героическом поступке, который совершила женщина. Под Николаевом 24-летняя Тамила Чернюк спасла из ледяной проруби двоих детей.
А в Полтаве женщина сумела вытащить из горящего дома 80-летнего неходячего пенсионера. Иван Купченко оказался заблокирован в частном доме.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...
Ветер: 2 м/с Ю
Давление: 741 мм