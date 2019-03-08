При глаукоме человек слепнет незаметно для себя: какие симптомы должны насторожить

Здоровье

Глаукома считается самой коварной среди глазных болезней: человек нередко узнает о своем диагнозе, когда наступила слепота («ФАКТЫ» рассказывали, как сохранить зрение тем, кто много времени проводит за компьютером).

— К сожалению, глаукому часто выявляют на поздних стадиях, когда пациенту уже нельзя помочь, — рассказывает заведующая кафедрой офтальмологии Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца доктор медицинских наук профессор Оксана Витовская. — Чтобы не пропустить болезнь, мы рекомендуем всем после 40 лет раз в два года посетить специалиста: измерить внутриглазное давление, пройти осмотр глазного дна. А людям из групп риска (тем, у кого в роду была глаукома, пациентам с близорукостью, хроническими сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом) нужно проверяться раз в год.

Сегодня в Украине около 250 тысяч больных глаукомой, и каждый год прибавляет по 20 тысяч новых случаев. Чтобы привлечь внимание к этой болезни, призвать людей регулярно обследоваться, ежегодно отмечается Всемирная неделя борьбы с глаукомой. В этом году она пройдет 10—16 марта.

— Хотя глаукому трудно распознать самому, все же что должно насторожить?

— Появление мушек перед глазами, ощущение дискомфорта и распирания в глазу. Частая смена очков, повышенная слезоточивость. Взглянув на источник света, человек видит рассеянные круги, напоминающие ореол. Иногда, особенно по утрам, зрение может затуманиваться. Появление любого из этих симптомов — повод для обращения к врачу. Избежать слепоты можно, если болезнь как можно раньше выявить и вовремя начать лечение.

— Как сегодня лечат глаукому?

— Вылечить заболевание нельзя, но можно замедлить его ход, чтобы сохранить зрение. Основная, хотя не единственная причина глаукомы — повышение внутриглазного давления. Снижают его с помощью капель, а также лазерного вмешательства или традиционной хирургии. Обычно вначале пациенту назначают капли. Их важно закапывать без пропусков, чтобы не возникало колебаний давления. Но многие люди начинают активно закапывать глаза за неделю до приема у врача или сразу после него. Это ускоряет прогрессирование глаукомы. Если капли не помогают, необходимо более агрессивное лечение — лазерное или микрохирургическое вмешательство. Сегодня эти технологии более щадящие, они минимально повреждают ткани.

Как уточняют диагноз глаукома? Какие заболевания могут привести к гибели зрительного нерва? Кому нужна операция? Что угрожает зрению во время работы на даче? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 марта, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит офтальмолог доктор медицинских наук Оксана Петровна Витовская. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 марта

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