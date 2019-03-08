Кубик льда из настоя петрушки сделает кожу упругой и свежей: какие процедуры полезны весной

Здоровье

Весна — время перемен и обновления. Вместо плотной сытной еды хочется аппетитного салата из свежих овощей, а жирные питательные кремы для лица и тела уступают место легким увлажняющим. Но уставшая за зиму кожа все равно капризничает: обветривается, шелушится, краснеет, на ней предательски появляются прыщики.

— В холодную пору на кожу влияют ветер, мороз, повышенная влажность, резкая смена температур, — рассказывает врач-дерматолог высшей категории кандидат медицинских наук Ирина Ищенко. — Добавим сюда неправильный уход, несбалансированное питание, недосыпание — и к весне кожа выглядит уставшей, сухой, обезвоженной. Теряется ее эластичность, она более чувствительна, склонна к покраснению и шелушению.

— Что делать, если на коже появляются угри?

— На коже, склонной к сухости, угри (так в народе называют акне) возникают реже, чем на жирной коже с характерным блеском, закупоренными порами. Мы всегда советуем пациенту с угревой болезнью уменьшить употребление сладостей, молочных продуктов, пищи, богатой экстрактивными веществами (острой, с избытком специй и пряностей, соленой, копченой). Важно пить не меньше двух литров воды в сутки. Именно воды, потому что любой напиток — чай, компот, кофе — это раствор, который организму сложнее переварить.

— Можно ли склонную к высыпаниям кожу протирать настойкой календулы?

— С любым заболеванием кожи нужно идти к доктору. И лечиться так, как рекомендует врач, который учитывает тип кожи, ее особенности, а также общее состояние организма. Настойка календулы изготовляется на спирту, а он высушивает кожу, которая будет сильнее краснеть и шелушиться. Еще одна ошибка — смазывать жирную кожу питательными кремами. Из-за этого жирность усиливается, акне только пышнее «расцветает». Поэтому не советую заниматься самолечением. При тяжелых формах акне, к примеру, врач назначит не только наружные средства, но и препараты, которые следует применять внутрь. Понятно, что такую терапию должен контролировать тоже доктор.

— Как правильно дома ухаживать за кожей?

— Ее хорошее состояние — это результат постоянной ежедневной заботы. Важно правильно снимать косметику, тонизировать, увлажнять, питать кожу средствами, которые подходят ее типу. Собираясь в холодную пору в отпуск — в жаркие страны к морю или в горы кататься на лыжах, — не забудьте взять с собой фотозащитные средства и некоторые лекарства (на случай, если вдруг возникнет солнечный ожог или аллергия). На отдыхе кожа очень уязвима. Во-первых, на нее губительно действуют перепады климата, которые ввергают кожу в стресс. Во-вторых, сказываются непривычные условия, например, яркое солнце и низкая температура воздуха в горах.

В горных районах солнце само по себе активно, а лучи, которые отражаются от слепящего снега, эту активность усиливают — может возникнуть фотодерматит. Это нужно заранее предусмотреть, захватив с собой фотозащитные средства. Они весной должны постоянно быть под рукой, ведь солнце пригревает все сильнее, и на лице, руках, оставленных без защиты, могут появиться пигментные пятна.

— Когда на улице теплеет, многие снимают перчатки. Как ухаживать за кожей рук?

— Пока еще холодно, рукавички лучше носить, чтобы избежать покраснения и шелушения кожи. Важно, чтобы ткани, которые соприкасаются с кожей рук, были натуральными. Когда водно-липидная мантия (барьер, защищающий кожу от внешних факторов) повреждена, может присоединяться инфекция. Часто человек не обращает на это внимания, пока не появятся зуд или жжение. За кожей рук нужно ухаживать так же тщательно, как и за лицом. Полезны ванночки, маски, массаж.

— Смягчать кожу рук с помощью оливкового масла можно?

— Почему бы и нет? Также полезно делать маски для рук, используя кисломолочные продукты (например, кефир слегка отбеливает кожу), мед, растительные экстракты. Хороший отшелушивающий эффект от применения кофе, отбеливающий — от лимона. А если добавить сок алоэ или каланхоэ, то получим дезинфицирующее и заживляющее средство.

— Какой водой лучше умываться?

— Водопроводная зачастую дезинфицируется с помощью хлорсодержащих средств, которые высушивают кожу. Умываться лучше фильтрованной или бутилированной водой. Главное, чтобы она была чистая, без примесей и агрессивных компонентов. Полезно использовать лед — это вода, которая поменяла свою структуру. Можно заморозить приготовленный настой петрушки, мяты, ромашки или лепестков розы, либо заваренный зеленый чай. Кожу, которая теряет упругость, хорошо слегка (не до покраснения) протирать кубиками такого льда. Если это неприятно, то дождаться, пока лед растает и умыться талой водичкой. Это тонизирует и освежает кожу.

— Какие маски полезно делать весной?

— Хотя ассортимент готовых средств огромен, наши женщины любят и домашнюю косметику. Активно используют для масок растительное масло, кефир, овсяные хлопья, яйца, лимон, мед. Если хочется достичь подтягивающего эффекта, можно добавить яичный белок, питательного — растительное масло и желток. Осветляет кожу маска из овсяных хлопьев или с добавлением сока лимона. Летом не забывайте о фруктах и ягодах: они содержат кислоты, которые обладают отшелушивающим и отбеливающим действиями.

— Какое мыло лучше очищает кожу — жидкое или кусочком?

— То, которое вам больше подходит. Гораздо важнее формы состав: мыло должно быть как можно более натуральным. Например, яркий цвет достигается с помощью красителей, а стойкий запах создают ароматизаторы. Советую выбирать мыло нейтрального цвета, с еле уловимым ароматом. Сегодня очень распространено мыло ручной работы. Можно выбрать подсушивающее (например, с дегтем), отшелушивающее (с использованием перемолотых зерен), увлажняющее или питательное (с добавлением растительных масел).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как ухаживать за проблемной кожей и избавиться от угревой сыпи.



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