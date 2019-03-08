Лондонский «Арсенал» безвольно проиграл «Ренну» во Франции: видеообзоры матчей Лиги Европы

Спорт

В четверг, 7 марта, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо», единственный представитель Украины в еврокубках, уступило с крупным счетом на выезде «Челси» (0:3) и фактически потеряло все шансы на итоговый успех.

Весьма неожиданный результат был зафиксирован во французском Ренне, где местная одноименная команда обыграла именитый «Арсенал» — при этом лондонцы играли с середины первого тайма в меньшинстве после удаления Папастатопулоса. К слову, на групповой стадии киевское «Динамо» дважды обыграло «Ренн», в том числе и в гостях, а вот «канонирам» это сделать не удалось…

Также смогла не проиграть чешская «Славия» в выездном матче против пятикратного победителя Лиги Европы (либо ее предшественника Кубка УЕФА) испанской «Севильи».

А вот обе российские команды уступили — «Зенит» впервые в истории уступил в домашнем матче Лиги Европы, проиграв испанскому «Вильярреалу», а «Краснодар» на выезде не смог избежать поражения от еще одного испанского клуба «Валенсии».

«Айнтрахт» (Германия) — «Интер» (Италия) — 0:0

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Бенфика» (Португалия) — 1:0 (Петкович, 38, с пенальти).

«Зенит» (Россия) — «Вильярреал» (Испания) — 1:3 (Азмун, 35 — Иборра, 33, Морено, 64, Морланес, 71).

«Ренн» — «Арсенал» (Англия) — 3:1 (Буриго, 42, Монреаль, 65, в свои ворота, Сарр, 88 — Ивоби, 4). Удален: Папастатопулос (41, Арсенал).

«Севилья» (Испания) — «Славия» (Чехия) — 2:2 (Бен Йеддер, 1, Эль-Хаддади, 28 — Стох, 25, Краль, 39).

«Валенсия» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 2:1 (Родриго, 12, 24 — Клаэссон, 63).

«Наполи» (Италия) — «Зальцбург» (Австрия) — 3:0 (Милик, 10, Руис, 18, Онгене, 58, в свои ворота).

Ответные матчи пройдут 14 марта.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Реал» уволит Солари после вылета из Лиги чемпионов, а Сульшер принял решение по своему будущему в «МЮ».

Фото Twitter ФК «Арсенал»

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