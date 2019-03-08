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Происшествия

В сети появилось видео нашумевшего "героинового" прокола украинских пограничников

16:07 8 марта 2019   486
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Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео с камер видеонаблюдения в КПП «Солотвино» на украинско-венгерской границе, на котором зафиксирован пропуск украинскими пограничниками авто с героином 4 марта. Сенсационные кадры выложил в сеть Перший кабельний.

Двое подданных Нидерландов пытались ввезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах в автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии. Задерживать их пришлось уже румынским пограничникам на смежном с украинским КПП «Сигету Мармацией».

В кадре видно, как Renault Sport GT ожидает проверки в привычной очереди на КПП «Солотвино», а затем переезжает на полосу для беспрепятственного пересечения границы. Такое перемещение произошло после «доверительной беседы» с таможенниками.

Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян объяснил пропуск контрабанды тем, что украинские пограничники не располагают сканерами для проверки внутренностей автомобиля.

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