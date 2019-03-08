- 18:11 Выборы-2019: ЦИК отменила регистрацию трех кандидатов в президенты
- 17:35 Радикалы напали на участниц женского марша в Харькове: появилось видео
- 17:29 Биатлон в Эстерсунде: где смотреть онлайн женский спринт на чемпионате мира
- 17:04 Космический корабль Маска успешно вернулся на Землю: как это было
- 16:53 Работал в России и в разведке: что известно о новом после Польши в Украине
- 16:47 Во Львове посетители магазина задержали вооруженного ножницами грабителя
- 16:46 Скандал в "Укроборонпроме": директор "Спецтехноэкспорта" Бельбас вышел из СИЗО
- 16:28 Родители не узнали сына: во Львове во время похорон погибшего на Донбассе героя разгорелся скандал
- 16:12 Меган Маркл отметила 8 марта выходом в смелом мини-платье и поцелуем с чужим мужчиной
- 16:07 В сети появилось видео нашумевшего "героинового" прокола украинских пограничников
В сети появилось видео нашумевшего "героинового" прокола украинских пограничников
В сети появилось видео с камер видеонаблюдения в КПП «Солотвино» на украинско-венгерской границе, на котором зафиксирован пропуск украинскими пограничниками авто с героином 4 марта. Сенсационные кадры выложил в сеть Перший кабельний.
Двое подданных Нидерландов пытались ввезти в Румынию более 84 килограммов героина в брикетах в автомобиле Renault Sport GT, зарегистрированном в Германии. Задерживать их пришлось уже румынским пограничникам на смежном с украинским КПП «Сигету Мармацией».
В кадре видно, как Renault Sport GT ожидает проверки в привычной очереди на КПП «Солотвино», а затем переезжает на полосу для беспрепятственного пересечения границы. Такое перемещение произошло после «доверительной беседы» с таможенниками.
Напомним, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян объяснил пропуск контрабанды тем, что украинские пограничники не располагают сканерами для проверки внутренностей автомобиля.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.