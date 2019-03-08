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Выборы-2019: ЦИК отменила регистрацию трех кандидатов в президенты
Центральная избирательная комиссия на своем очередном заседании 8 марта 2019 отменила регистрацию кандидатов в президенты Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева.
Заседание провела председатель комиссии Татьяна Слипачук, сообщают в ведомстве.
«В ЦИК 7 марта 2019 поступили заявления кандидатов на пост президента Украины Гнапа Д.В., Добродомова Д.Е. и Мураева Е.В. об отказе баллотироваться кандидатом на должность президента Украины на очередных выборах президента Украины. Рассмотрев указанные заявления, комиссия отменила регистрацию кандидатов на пост президента Украины Гнапа Дмитрия Владимировича, Добродомова Дмитрия Евгеньевича и Мураева Евгения Владимировича … «, — отмечается в сообщении.
На заседании ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по очередным выборам президента.
Напомним, Гнап и Добродомов сняли свои кандидатуры в пользу Анатолия Гриценко, Мураев — в пользу Александра Вилкула.
Ранее свои кандидатуры сняли Андрей Садовой и Сергей Кривонос.
После отмены регистрации 5 кандидатов бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов и краткие сведения о них.
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