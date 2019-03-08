- 16:45 «Динамо» — «Арсенал-Киев»: где смотреть онлайн матчи 21-го тура чемпионата Украины
- 16:26 В Киеве под Администрацией президента массовая драка: что происходит
- 16:22 Я снялся с выборов ради спасения и объединения Украины, — Рабинович
- 15:52 Смертельное ДТП в Киеве: Daewoo выехал на тротуар в врезался в стену
- 15:35 В вышиванках под российским триколором: в Крыму оккупанты устроили показательное чествование Тараса Шевченко
- 15:27 "Ватка будет биться в истерике": в сети обсуждают новую символику боевых бригад ВСУ
- 15:13 Загадочная гибель иностранца: под Одессой найден мертвым пропавший гражданин Израиля
- 15:10 Москва обвинила американского дипломата в провокации в "Шереметьево": что произошло
- 14:54 Суд в Бельгии назвал террориста, устроившего бойню в Еврейском музее
- 14:49 Скандал в "Укроборонпроме": концерн сделал важное заявление
Самые известные социальные сети мира накажут противников вакцинации
Социальные сети Facebook и Instagram приняли решение не отражать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от вакцинации. Информация об этом размещена на сайте Facebook Newsroom.
В частности, отныне Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях, а Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.
К выявлению дезинформации планируется привлечь экспертов Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о странной кампании в Одесской области против прививок. При этом данный регион является одним из лидеров в Украине по росту количества заболевших опасными инфекционными заболеваниями, в частности, корью.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!