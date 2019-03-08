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Наука и технологии

Самые известные социальные сети мира накажут противников вакцинации

22:15 8 марта 2019   1752
Самые известные социальные сети мира накаджут противников вакцинации
Инф. «ФАКТОВ»

Социальные сети Facebook и Instagram приняли решение не отражать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от вакцинации. Информация об этом размещена на сайте Facebook Newsroom.

В частности, отныне Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях, а Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

К выявлению дезинформации планируется привлечь экспертов Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о странной кампании в Одесской области против прививок. При этом данный регион является одним из лидеров в Украине по росту количества заболевших опасными инфекционными заболеваниями, в частности, корью.

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