Самые известные социальные сети мира накажут противников вакцинации

Наука и технологии

Социальные сети Facebook и Instagram приняли решение не отражать в рекомендациях и поиске аккаунты, призывающие отказываться от вакцинации. Информация об этом размещена на сайте Facebook Newsroom.

В частности, отныне Instagram не будет выдавать такой контент по хэштегом и в рекомендациях, а Facebook снизит рейтинг в ленте новостей для таких страниц и будет отказываться от рекламных объявлений, которые призывают не делать прививки.

К выявлению дезинформации планируется привлечь экспертов Всемирной организации здравоохранения и Центров США по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о странной кампании в Одесской области против прививок. При этом данный регион является одним из лидеров в Украине по росту количества заболевших опасными инфекционными заболеваниями, в частности, корью.



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