Здоровье

Не было и месяца: жертвой кори в Хмельницкой области стал младенец

Пока в Украине бушует вспышка кори, самыми беззащитными оказались дети, которых по возрасту не успели привить против опасного заболевания. За последнюю неделю в список умерших от кори добавился малыш из Хмельницкой области. Младенец прожил только 25 дней, и скончался от осложнений заболевания.

В целом с начала года от кори умерли десять человек, в том числе трое детей. С начала вспышки опасная инфекция унесла жизнь 31 человека.

В Минздраве говорят, что заболеваемость корью в Украине постепенно снижается, но говорить о победе пока что рано. За последнюю отчетную неделю (девятую неделю года) зафиксированы 2524 новых случая заражения, заболели 1230 взрослых и 1312 детей.

Во Львовской области, где ситуация с корью наиболее плачевная, была проведена операция по иммунизации детей школьного возраста. 19 671 школьник, по разным причинам пропустивший плановую вакцинацию, был привит против кори. Всего в прививках нуждаются около 50 тысяч детей. Примеру Львовской области последовал Винницкий регион: там также ведется иммунизация школьников.

«ФАКТЫ» собрали самые популярные вопросы о кори и разъяснения врача-инфекциониста. Можно ли прививать от кори в период эпидемии гриппа, как не перепутать корь с ОРВИ, как влияет корь на сердце и органы зрения, читайте в статье по материалам горячей линии «ФАКТОВ».

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