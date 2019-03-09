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Происшествия

В Черкассах вдвое возросло число полицейских, травмированных во время стычки с националистами (видео)

22:35 9 марта 2019   18
Столкновения
Инф. «ФАКТОВ»

Число пострадавших правоохранителей в ходе столкновений активистов «Национального корпуса» с полицией в Черкассах возросло. Как сообщили в ГУНП в Черкасской области, 15 правоохранителей получили травмы различной степени тяжести.

«Пяти из них медицинская помощь была оказана на месте, 10 обратились в медицинские учреждения. Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», ранее активисты «Национального корпуса» устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Украины Петра Порошенко.

Так, после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.

Также 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.

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