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Непобедимый украинский боксер добыл убедительную победу в США: видеообзор боя
Украинский боксер Тарас Шелестюк, выступающий в полусреднем весе, добыл победу над мексиканцем Мартином Анхелем Мартинесом. Таким образом, наш соотечественник продлил свою победную серию на профессиональном ринге, которая теперь насчитывает 17 боев (10 из них завершались нокаутами для соперников украинца).
Поединок, который прошел в Калифорнии (США), продлился 8 раундов (в четвертом украинец отправил своего соперника в нокдаун), после чего судьи единогласным решением отдали победу Тарасу — каждый из трех рефери насчитал счет 80:71 в пользу Шелестюка.
Добавлю, что этот бой стал первым для уроженца Макеевки, что в Донецкой области, после более чем полуторагодичной паузы — до этого последний раз на ринг Шелестюк выходил 1 июля 2017 года, когда победил нокаутом в третьем раунде еще одного мексиканца Хесуса Альвареса Родригеса.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинский супертяж Руденко проиграл немцу поединок за пояс чемпиона Европы.
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