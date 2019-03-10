Бросали файеры прямо в толпу людей: известный музыкант показал новое видео беспорядков в Черкассах

Происшествия

В Черкассах 9 марта во время проведения акции протеста националисты бросали файеры прямо в толпу людей. Об этом написал в Facebook музыкант Сергей Фоменко.

«Через минуту после того, как президент Украины Петр Порошенко сел в машину после встречи с черкасчанами (на встрече было много детей, пожилых людей) из толпы начали бросать файеры и взрывпакеты агрессивные молодчики с символикой нацкорпуса. Я был за сценой, и в этот момент успокаивал мальчика который со своей мамой попал в эпицентр нападения на кортеж президента. Насколько я понимаю, молодчики так называемого „нацкорпуса“ (большинство из которых почему-то говорят по-русски) чуть не успели, и начали бросать файеры, взрывпакеты и что там у них было еще в машину президента среди кучи людей. В том числе детей и людей старшего возраста. Минута или полтора они не успели чтобы начать бросать что-то в самого президента», — сообщил он.

Кроме того, Фоменко передал содержание разговора, который у него состоялся с одним из участников беспорядков. По словам музыканта, представитель Нацкорпуса забрался на сцену и начал спрашивать его об отношении к расследованиям Бигус. инфо про коррупционные схемы в «Укроборонпроме».

«Я ответил что жду результатов расследования, и спросил его почему каждый понедельник во время самой горячей фазы выборов на ТВ выходит очередная серия бигус. инфо, и не волнует ли его то, что родной брат жены Бигуса, высокий чин в ФСБ России. После моего вопроса, бородач исключил телефон и ушел», — написал Фоменко.

«Но кто режиссер этого движа, кому это выгодно, и кто платил за аренду автобусов этих «правдоборцев»? То что эта акция кому-то нужна не вызывает сомнений. P. S. Я также хочу узнать правду.

Петр Порошенко уволил Гладковского и поддержал расследование. Это логическая и адекватная реакция на журналистское расследование. Но свое слово должен сказать суд и следственная группа. А по экстремизму, свидетелем которого я сегодня был, то он выгоден только Путину и так называемом «русскому миру», — подытожил музыкант.

Как писали «ФАКТЫ», 9 марта активисты «Национального корпуса» устроили потасовку с полицией в Черкассах, пытаясь добраться до президента Украины Петра Порошенко.

Так, после выступления Порошенко на площади возле дома культуры «Дружба народов» националисты побежали к сцене, но их остановили полицейские. Возникла потасовка, во время которой площадь покинул кортеж автомобилей. Местный лидер «Нацкорпуса» взобрался на капот патрульного автомобиля, который ехал в составе колонны, но его быстро оттуда сняли.

Также 9 марта днем националисты проводили акции протеста у стен Администрации президента Украины в Киеве. Тогда также произошли столкновения, в ходе которых пострадали трое полицейских.

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