Украина

Журналисты обнародовали громкие детали о ювелире Сергее Киселеве, которого убили в Киеве. Об этом сообщает ТСН.

В сюжете сообщается, что представители СМИ разыскали человека, который знал погибшего лучше многих других, и уверен в том, что Киселев мог погибнуть, потому что захотел вернуть все, что должно лежать в хранилище вещественных доказательств. Украденные бриллианты на этом фоне — жалкие копейки.

«Почему они забегали и засуетились — не потому, что он был ключевым свидетелем в деле бриллиантовых прокуроров, а потому, что начал доставать из хранилища свои ценности. Объемы нереально большие. И это привлекало всех», — считает журналистка Наталья Шумак, которая в течение трех лет расследовала масштабные хищения сокровищ из государственных хранилищ вещественных доказательств.

Когда Киселева после опознания собственных бриллиантов пустили в хранилище, то он увидел, что очень много золота и камней просто растворились в воздухе.

«Они пошли к хранилищу и зафиксировали факт недостачи около 400 килограммов золота», — вспомнил бывший заместитель председателя СБУ Виктор Трепак.

К мешкам с сокровищами Киселева имели доступ ограниченный круг людей. Чаще всего эти вещественные доказательства посещал следователь Валерий Коновод — с 2012 года он много раз приходил и брал из мешков драгоценности якобы на экспертизу. Интересная деталь — этот следователь уволился из МВД и перешел в столичную прокуратуру в непосредственное подчинение Александра Корнийца, у которого потом и нашлись бриллианты. Еще часть драгоценных икон и часов с завода «Агат» правоохранители нашли во время обыска у милицейского генерала Коряка, который после Майдана сбежал из страны. Все говорило — это была спланированная система хищения драгоценностей правоохранителями времен Януковича. Большинство из причастных к этой схеме до сих пор не наказаны и пытаются защищать Шапакина и Корнийца.

Но похищенные из хранилища ценности весили не так много в сравнении с возможностью забрать у Киселева весь клад.

«Киселев всегда подчеркивал, что хочет забрать ценности, но пока они в государственном хранилище, он чувствовал себя в безопасности. Понимал, что, когда он начнет их забирать начнется на него охота. Он говорил, что его в любой момент могут убрать», — рассказала Шумак.

Ювелира убили, когда он забрал из хранилища почти все мешки с еще неукраденными у него сокровищами.

Напомним, что во время стрельбы, которая произошла во вторник, 5 марта, в Киеве, на улице Флоренции, погиб Сергей Киселев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», убитый 5 марта в Киеве бизнесмен Сергей Киселев имел отношение к делу «бриллиантовых прокуроров». Об этом сообщил глава Управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк. По его словам, в рамках дела правоохранители провели ряд обысков и нашли драгоценности и другие материальные ценности, которые в свое время в рамках уголовного дела еще во времена экс-президента Виктора Януковича были изъяты у Киселева. После этого было возбуждено еще одно дело — об утрате изъятых ценностей, и это дело в мае 2018 года было передано в Национальное антикоррупционное бюро.

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