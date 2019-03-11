Снесло водонапорную башню: появились новые фото последствий непогоды в Украине

Украина

В результате сильного ветра, господствующего вчера на большей части Украины, обесточенными остаются 47 населенных пунктов в 5 областях. От ветра повалены деревья, повреждены крыши и здания, в одном из сел Тернопольской области упала водонапорная башня.

По информации ГосЧС, света нет в населенных пунктах Львовской области, Житомирской, Луганской, и Черновицкой областях.

«От сильного ветра в селе Ивановка Теребовлянского района упала водонапорная башня. По предварительной информации, резервуар для воды был пустым. Его пока не запустили в действие, поскольку водопровод еще строят», — говорится в сообщении «Файне місто Тернопіль».

Во Львове на улице Стефанка упала большая елка. Об этом сообщается в сообществе «Варта 1 ».

«В понедельник, около 7:30 на улице Стефаника упала елка, которая растет перед Львовской национальной научной библиотекой Украины имени В. Стефаника. О пострадавших неизвестно», — говорится в сообщении.

«В результате падения части дерева в г. Винница погиб 1 ребенок (2008 г. р.). В г. Одесса произошло разрушение части стены новостройки, в результате чего травмированы 1 человек (1935 г. р.). В с. Ивановка Теребовлянского района Тернопольской области произошло падение металлической водонапорной башни (находилась на стадии строительства)», — говорится в сообщении ГосЧС.

В течение суток подразделениями ГосЧС убрано более 100 поваленных деревьев. Спасатели продолжают работы по восстановлению поврежденных порывами ветра крыш 75 зданий.

Для ликвидации последствий непогоды привлечено 420 человек и 114 единиц техники.

Органы власти на местах принимают меры по оказанию помощи населению и ликвидации последствий непогоды.

Пор информации Украинского Гидрометцентра, 11 марта в западных областях страны сохранится оранжевый уровень опасности.

«11 марта в Украине порывы ветра 15−20 м / с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях 29−34 м / с (IIуровень опасности оранжевый)», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» писали о последствиях непогоды в Украине. Особенно от сильного ветра пострадали западные области страны.

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