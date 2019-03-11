Стало известно о смерти ветерана АТО после избиения подростком

Происшествия

В Нововолынске 7 марта, умер ветеран АТО Сергей Дубий, которого избил 15-летний подросток. Об этом говорится на странице «Общественное Волыни» в Facebook.

Мужчине было 37 лет, он был холост. В АТО служил с апреля 2015 по июль 2016.

Напомним, в ночь со 2 на 3 марта между 15-летним парнем и мужчиной — участником АТО произошел конфликт. Последний после инцидента находился в тяжелом состоянии без сознания, травмы оказались несовместимы с жизнью.

Полиция с помощью видеокамер установила, что подросток ходил по городу и «стрелял» сигареты. Подошел и к потерпевшему, между ними возник конфликт.

15-летний парень нанес удар, в результате которого мужчина упал на землю. У АТОшника была трещина в голове от одного уха к другому. Он умер в больнице.

Сообщается, что судмедэкспертиза должна установить использовалось ли при ударе инородное тело и вследствие чего полученные тяжелые телесные повреждения, которые повлекли за собой смерть (непосредственно от удара или после падения). Это все будет влиять на квалификацию преступления.

Как пишет «Волинь POST», несовершеннолетний не привлекался к ответственности, но уже попадал в поле зрения полиции.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковской области жестоко избили ветерана АТО, депутата Калушского городского совета Даниила Семчишина. Мужчина госпитализирован с сотрясением головного мозга и тяжелой черепно-мозговой травмой. А в Черновцах водитель маршрутки вытолкнул из машины и избил ветерана АТО, ехавшего после лечения.

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