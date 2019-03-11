Где смотреть онлайн «Бавария» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов

Спорт

В среду, 13 марта, на «Арене Мюнхен» местная «Бавария» и английский «Ливерпуль» проведут ответную встречу 1/8 финала Лиги чемпионов (первый матч завершился нулевой ничьей).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА «БАВАРИЯ» — «ЛИВЕРПУЛЬ»

«Ливерпулю», который не проигрывает во всех турнирах в десяти последних матчах подряд, изрядно надо будет постараться, чтобы одержать победу по итогам двухматчевого противостояния — «Бавария» ранее в еврокубках 23 раза завершала выездной матч вничью, и лишь в двух случаях не смогла пробиться в следующий раунд.

В прямом эфире поединок между мюнхенцами и гостями с Туманного Альбиона 13 марта, начиная с 22:00, покажет телеканал «Футбол 2». А еще раньше, в 21:15, в студии программы «Ночь Лиги чемпионов» обсудят последние новости о предстоящем матче, после финального свистка подведя итоги поединков игрового дня (13 марта также состоится встреча «Барселона» — «Лион»: прямая телетрансляция в 22:00 на канале «Футбол 1»).

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Фото Getty Images

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