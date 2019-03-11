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Происшествия

В Украине растет число жертв непогоды: на Житомирщине сорванная со здания крыша убила женщину

16:06 11 марта 2019   370
разрушения в Коростышеве
Инф. «ФАКТОВ»

В понедельник, 11 марта, в Коростышеве (Житомирская область) из-за непогоды и сильного ветра были снесены крыши домов, что привело к трагедии. Ураган повредил кровлю торгового объекта, часть которой травмировала двух женщин. Одна из пострадавших погибла на месте, другую срочно госпитализировали. Об этом сообщили в областном главке полиции.

«Предварительно установлено, что из-за непогоды с торгового объекта г. Коростышев сорвалась часть кровли и травмировала двух женщин, 53-летнюю жительницу райцентра и ее 24-летнюю дочь, которые находились рядом со зданием», — говорится в сообщении.

От полученных травм старшая женщина погибла на месте происшествия. Младшую срочно госпитализировали в реанимационное отделение больницы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 10 марта в Виннице погиб ребенок, на которого упало дерево. А 11 марта похожее ЧП случилось в Хмельнике Винницкой области, где жертвой стала 28-летняя жительница соседнего села Диброва. Женщина шла по улице и была тяжело травмирована. Спасатели извлекли пострадавшую из-под массивного ствола и ветвей, но уже было поздно. Травмы, полученные при несчастном случае, оказались смертельными.

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