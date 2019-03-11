Происшествия

В Украине задержали дезертира, не пожелавшего покинуть Крым после вторжения России

В понедельник, 11 марта, в Херсонской области полицейские задержали военного, который после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по «контракту».

Напомним, в феврале 2019 года украинские оперативники задержали одного из предателей, который помогал аннексии полуострова в 2014 году.

Сообщается, что задержание в Херсонской области прошло во время операции «Розыск».

Гражданин Украины 1985 года рождения с 2011 года служил в Военно-морских силах Украины, затем стал служить российским оккупантам.

Как сообщает управление полиции в Крыму и Севастополе, его передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона.

Задержанному сообщили о подозрении в дезертирстве. За такое преступление ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

Ранее «ФАКТЫ» приводили информацию об украинских военных и силовиках, которые во время аннексии Крыма предали Украину и пошли на службу к оккупантам. Как отметила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, лишь один из трех солдат и офицеров ВСУ в Крыму не изменил родине весной 2014 года. Верными присяге остались 3990 военнослужащих из 13 468 (29,6%). Не пошли на предательство 88 из 10 936 сотрудников управлений МВД в Крыму (0,8%), 519 из 1870 представителей Государственной пограничной службы Украины (29,7%), 242 работника СБУ из 2240 (10,8%), 20 из 527 работников Управления государственной охраны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter