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В Украине задержали дезертира, не пожелавшего покинуть Крым после вторжения России
В понедельник, 11 марта, в Херсонской области полицейские задержали военного, который после аннексии Крыма перешел на сторону оккупантов, где проходил службу по «контракту».
Напомним, в феврале 2019 года украинские оперативники задержали одного из предателей, который помогал аннексии полуострова в 2014 году.
Сообщается, что задержание в Херсонской области прошло во время операции «Розыск».
Гражданин Украины 1985 года рождения с 2011 года служил в Военно-морских силах Украины, затем стал служить российским оккупантам.
Как сообщает управление полиции в Крыму и Севастополе, его передали в военную прокуратуру Одесского гарнизона Южного региона.
Задержанному сообщили о подозрении в дезертирстве. За такое преступление ему грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.
Ранее «ФАКТЫ» приводили информацию об украинских военных и силовиках, которые во время аннексии Крыма предали Украину и пошли на службу к оккупантам. Как отметила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко, лишь один из трех солдат и офицеров ВСУ в Крыму не изменил родине весной 2014 года. Верными присяге остались 3990 военнослужащих из 13 468 (29,6%). Не пошли на предательство 88 из 10 936 сотрудников управлений МВД в Крыму (0,8%), 519 из 1870 представителей Государственной пограничной службы Украины (29,7%), 242 работника СБУ из 2240 (10,8%), 20 из 527 работников Управления государственной охраны.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!