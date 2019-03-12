- 3:55 Сексологи перечислили типы оргазмов у женщин
- 3:25 Опасная любовь: пару арестовали за предложение руки и сердца в торговом центре
- 2:52 Убил лопатой за пьянство: россиянин "наказал" жену за празднование 8 марта
- 2:25 Пять чайных ложек в день: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара
- 1:50 На празднике боевиков в Донецке отплясывали под украинскую песню: в сеть попало видео
- 1:24 Трагический наезд возле метро «Почайна» в Киеве: под колесами маршрутки погиб молодой мужчина из-под Днепра
- 0:50 Трамп предложил выделить полмиллиарда на борьбу с "вредным влиянием» путинской России
- 0:25 Масштабный пожар под Одессой: горят Днестровские плавни, огонь перекинулся на строения
- 23:51 Леся Цуренко в Индиан-Уэллсе проиграла теннисистке из топ-10
- 23:47 12 марта — день Прокопа Перезимнего: приметы и запреты на праздник
Трагический наезд возле метро «Почайна» в Киеве: под колесами маршрутки погиб молодой мужчина из-под Днепра
Вечером в понедельник, 11 марта, на столичном проспекте Бандеры возле путепровода с улицей Богатырской оборвалась жизнь неосторожного пешехода.
Он был сбит маршруткой и спустя приблизительно десять минут скончался.
Выяснилось, что погибший пытался преодолеть магистраль с оживленным движением в непредусмотренном для перехода месте.
Водитель маршрутки рассказал, что двигался без пассажиров.
«Нарушитель появился на дороге внезапно. И я попросту ничего не смог поделать, чтобы спасти ему жизнь. Конечно, тормозил, но времени у меня не было», — сказал с горечью водитель с почти сорокалетним стажем.
О погибшем известно очень мало. Он уроженец Днепропетровской области в возрасте 32 лет. Работал в Киеве.
Мог ли водитель избежать наезда, установит следствие. Также, как и степень вины участников этого ДТП.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе вечером 9 марта произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.
Фото Василия ТАЛЬСКОГО
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?