Происшествия

Трагический наезд возле метро «Почайна» в Киеве: под колесами маршрутки погиб молодой мужчина из-под Днепра

Вечером в понедельник, 11 марта, на столичном проспекте Бандеры возле путепровода с улицей Богатырской оборвалась жизнь неосторожного пешехода.

Он был сбит маршруткой и спустя приблизительно десять минут скончался.

Выяснилось, что погибший пытался преодолеть магистраль с оживленным движением в непредусмотренном для перехода месте.

Водитель маршрутки рассказал, что двигался без пассажиров.

«Нарушитель появился на дороге внезапно. И я попросту ничего не смог поделать, чтобы спасти ему жизнь. Конечно, тормозил, но времени у меня не было», — сказал с горечью водитель с почти сорокалетним стажем.

О погибшем известно очень мало. Он уроженец Днепропетровской области в возрасте 32 лет. Работал в Киеве.

Мог ли водитель избежать наезда, установит следствие. Также, как и степень вины участников этого ДТП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Тернополе вечером 9 марта произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.

Фото Василия ТАЛЬСКОГО

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