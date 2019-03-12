Здоровье

Пять чайных ложек в день: Супрун назвала украинцам норму потребления сахара

Стоит снизить количество сладкого в ежедневном рационе, поскольку сладости, а именно добавленные в них сахара становятся лишним весом. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Facebook.

«Средняя суточная норма добавленного сахара должна быть не более 32−50 граммов. Это 5 чайных ложек. Но лучше вообще минимизировать его потребление — не добавлять сахар в чай или кофе. Если же добавляете сахар — не ешьте дополнительно сладости», — заявила Супрун.

Сладости, по ее словам, снижают чувствительность тканей к инсулину, оседают в капиллярах и делают их слабыми. Транс-жиры в сладостях провоцируют ненужное воспаление, вызывают или ухудшают атеросклероз — болезни сосудов.

Кроме того, сладости — это много «пустых» калорий. Из-за сладостей переизбытка калорий может и не быть, но есть недостаток микроэлементов и клетчатки, содержащихся в здоровой пище. Именно этих полезных веществ не хватает в рационе для здорового сердца.

Плохое питание вызывает высокие риски появления болезней сердца и сосудов и смертности от них.

«Если коротко — украинцы потребляют много хлеба, сладостей, соли, жарят на подсолнечном масле и употребляют много алкоголя. Зато потребляют мало фруктов, цельнозерновых злаков, бобовых, орехов и рыбы», — отметила Супрун.

Много белого хлеба в рационе — это излишек соли, дополнительные скачки уровня сахара в крови из-за высокого гликемического индекса продукта и риски набрать лишний вес. В то же время в хлебе нет клетчатки и витаминов группы В, необходимых для нормальной работы кишечника, образования противоопухолевых жирных кислот с короткой цепью или для сглаживания пиков глюкозы в крови.

Супрун посоветовала предоставлять предпочтение цельнозерновой муке, хлебу из цельного зерна, цельным крупам с высоким содержанием клетчатки. Клетчатка — это фрукты, овощи, орехи, семечки, соя и бобы.

«Мало фруктов в рационе — нехватка витаминов, клетчатки и соединений для здоровья сосудов. А украинцы едят мало фруктов — по данным Госкомстата, всего 123 грамма в день (как среднее яблоко)», — заявила Супрун.

Необходимо как минимум 300 граммов фруктов. Лучший вариант — свежие или замороженные фрукты.

«Уменьшайте потребление или избегайте овощей со сливочными соусами, жареных или панированных, консервированных фруктов в сиропе, замороженных фруктов с добавленными сахарами», — отметила Супрун.

Украинцы потребляют много процессированного мяса, а именно колбасы. Колбаса — это соль, канцерогены и лишние насыщенные жиры. Языком медицины, это риск гипертензии, рака, атеросклероза и лишнего веса.

Чрезмерное потребление крепкого алкоголя поднимает уровень триглицеридов в крови. Это означает, что в крови появляются жиры, что способствует развитию атеросклероза. Также алкоголь увеличивает риск высокого давления, аритмии, сердечной недостаточности, внезапной остановки сердца и лишнего веса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун попросила впредь не поздравлять ее с 8 Марта.

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