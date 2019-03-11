Здоровье

Это безопасно: Ульяна Супрун рассказала о вакцинации против кори

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook дала ответы на самые распространенные вопросы о вакцинации против кори и развеяла существующие мифы.

По словам медика, сейчас крайне необходимо, чтобы каждый владел научно доказательной информацией. И не давал возможности распространяться слухам и мифам о вакцинах.

Она пишет, что вакцина против кори используется уже более 50 лет. Более 500 миллиардов доз вакцин с противокоревым компонентом было введено в более, чем 100 странах мира. Вакцина против кори безопасна и эффективна.

«Вакцины, как и любое лекарство, могут вызвать реакции, но серьезные реакции на вакцину — крайне редки. В то время, как корь может иметь тяжелое течение, нести риск госпитализации и смерти, прививки вакциной КПК — безопасны. Вероятность серьезной аллергической реакции на вакцину КПК составляет одна реакция на миллион прививок. Тогда, как с 1000 заразившихся корью, 1 умирает, 1 заболевает энцефалитом, а 50 получают тяжелые осложнения», — отмечает Супрун.

По ее словам, сейчас в Украине для прививок КПК поставляют такие вакцины:

- «Приорикс"/ Priorix (производительGlaxoSmithKlineBiologicalsS.A., Бельгия), поддержана ВОЗ, самой авторитетной организацией мира в сфере здравоохранения;

_ «М-М-РII"/ MMRII (производительMerck& Co., Inc., США), одобрена государственным Управлением продовольствия и медикаментов США (FoodandDrugAdministration (FDA), которая также является одним из самых авторитетных учреждений мира в этой сфере.

Чиновник утверждает, что обе вакцины безопасны, эффективны и гарантированные государством бесплатно в рамках национального календаря профилактических прививок.

По мнению медика, большее количество поставщиков позволяет стране избежать недостатка в случае дефицита продукта от одного производителя.

«Это особенно важно во время вспышки, ведь только с начала года корью в Украине заболели более 26 500 человек и 10 из них умерли», — пишет Супрун.

Она также уточняет, что в Украине делают прививки от кори дважды: в 12 месяцев и в 6 лет.

Если ребенок пропустил первую или вторую дозу вакцины КПК по графику, нужно обратиться к врачу и как можно быстрее наверстать пропущенные прививки КПК.

Если человек невакцинирован, то вероятность заразиться корью для него составляет 90%. В более 5% людей, переболевших корью, развиваются нарушения здоровья на всю жизнь.

По ее словам, ребенку также не вредит и дополнительная прививка от этого страшного недуга, если родители не помнят, вакцинировали ли его в установленные сроки.

Особенно важно, по словам медика, защитить ребенка во время вспышки.

«Если ребенку исполняется 12 месяцев или 6 лет, если ребенок пропустил плановую прививку от кори раньше — вакцинироваться крайне необходимо! Прививка — единственный надежный способ получить защиту от инфекций. Если же взрослый не имеет прививки, ее нужно сделать», — уточняет чиновница.

После контакта с больным корью немедленно нужно обратиться к врачу: нужно сделать прививки в течение первых 72 часов.

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