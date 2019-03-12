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Украина

Итальянский лоукостер запустил два новых рейса из Украины

16:56 12 марта 2019   375
Ernest Airlines
Инф. «ФАКТОВ»

Итальянская лоукост-авиакомпания Ernest Airlines с сегодняшнего дня запустила регулярные рейсы из Харькова в Рим и Милан (Италия). Об этом сообщили в международном аэропорту «Харьков».

Так, с 12 марта по 4 апреля новые рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям. А с 4 апреля — по четвергам и воскресеньям. В пресс-службе сообщили, что авиабилеты можно купить на сайте Ernest по цене от 65 евро в одну сторону.

Как писали «ФАКТЫ», ранее итальянский лоукостер Ernest Airlines анонсировал запуск рейсов из аэропорта «Киев» в Тирану (Албания), Рим и Геную (оба — Италия). Новые направления будет обслуживать самолет A320CEO (Airbus), рассчитанный на 180 мест эконом-класса.

Ernest Airlines осуществляет рейсы в Италию также из Львовского аэропорта имени Данила Галицкого. По информации компании, в 2018 году самолетами авиакомпании в «итальянском» направлении перевезено 100 000 пассажиров из Львова.

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