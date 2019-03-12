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После ураганного ветра украинские города засыпало мартовским снегом: зрелищные фото и видео
После ураганного ветра, который бушевал в Украине 10 и 11 марта, украинские города и села начало засыпать снегом. Снег наблюдается в разных частях страны.
Так, около 11 часов дня снег начал падать в Мариуполе Донецкой области. Все началось с легкого снегопада, но со временем осадки набрали силу. Из-за плюсовой температуры дороги, тротуары дома и деревья не стали белыми. Снег тает сразу при падении, так как на термометрах +5 градусов, сообщает mrpl.city.
Также снег выпал и в курортной Кирилловке. Там снег сыплет крупными хлопьями, и берег моря покрывается белой вуалью. А умеренный ветер гонит волны к заснеженному берегу. Температура воздуха в Кирилловке сейчас также составляет +5 градусов.
Пошел снег и в Западной Украине. Так, во Львове непогода застала жителей города ранним утром. Как пишут в соцсетях, ночью снег выпал на трассах Львов-Стрый и Львов — Краковец. Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новость о весеннем снеге.
Тем временем в Карпатах выпало почти два метра снега. Так, на снеголавинной станции Пожижевская высота снежного покрова достигает 68−160 см, а на Драгобрате высота выпало 170 см снега.
Как писали «ФАКТЫ», снегопады и метели, которые бушуют в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской области, усилили снеголавинную опасность на этой территории. Теперь ей присвоен III уровень. Спасатели рекомендуют пока воздержаться от похода в горы.
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