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В Апелляционном суде Киева рассказали, какие документы разнес ураган по улицам
Во время урагана в Киеве из окон Апелляционного суда в Киеве повылетали папки с архивными материалами. Об этом сообщили на странице Киевского апелляционного суда в Facebook.
«Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения», — говорится в сообщении суда.
В суде добавили, что ни одно дело, которое рассматривается в данный момент потеряно не было.
«Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно не было», — говорится в сообщении суда.
Как писали «ФАКТЫ», 11 марта во время ураганного ветра, бушевавшего в Киеве, из окон Апелляционного суда на Соломенской площади повылетали папки с документами.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..