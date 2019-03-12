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Украина

В Апелляционном суде Киева рассказали, какие документы разнес ураган по улицам

18:16 12 марта 2019   350
Суд
Инф. «ФАКТОВ»

Во время урагана в Киеве из окон Апелляционного суда в Киеве повылетали папки с архивными материалами. Об этом сообщили на странице Киевского апелляционного суда в Facebook.

«Так, в частности, из помещения архивного хранилища порывом ураганного ветра было вынесено часть копий архивных материалов Апелляционного суда города Киева относительно определения подсудности гражданских дел, отобранных для дальнейшего уничтожения в связи с истечением сроков хранения», — говорится в сообщении суда.

В суде добавили, что ни одно дело, которое рассматривается в данный момент потеряно не было.

«Ни одно уголовное и гражданское дело Киевского апелляционного суда потеряно не было», — говорится в сообщении суда.

Как писали «ФАКТЫ», 11 марта во время ураганного ветра, бушевавшего в Киеве, из окон Апелляционного суда на Соломенской площади повылетали папки с документами.

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