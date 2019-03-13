“Молчаливый убийца": медики объяснили, в чем опасность гипертонии

Здоровье

Гипертонию недаром называют «молчаливым убийцей» — очень часто ее развитие протекает без симптомов, никаких скачков повышенного давления человек может не чувствовать, ни на что не жаловаться. Об этом пишет Meddaily.

Тем временем повышенное давление без попыток лечения и коррекции все значительнее со временем повышает риск опасных осложнений, например, инфаркта и инсульта.

Специалисты Клиники Майо выступили в прессе с предостережением о том, что развитие гипертонии и повышение давление могут происходить без очевидных симптомов. Они назвали неявные признаки неблагоприятных процессов.

В частности, медики сообщили, что одним из таких неявных симптомов гипертонии может быть покалывание в руках, либо временное онемение в конечностях (особенно в левой). Давящие боли за грудиной, ощущаемое сердцебиение (удары в груди), пульсирование сосуда в височной области тоже могут быть симптомами повышенного давления.

Также, по словам специалисты, маркерами гипертонии могут быть другие проявления.

«Следует обратиться за помощью к врачу, если вы испытываете мышечную дрожь, проблемы с речью, помутнение зрения, а также сильную головную боль по неизвестной причине», — порекомендовали эксперты.

Ученые напомнили, что в отсутствие контроля гипертония оказывается сопряженной с опасными осложнениями, включая атеросклероз, тромбоз, развитие сердечной и почечной недостаточности, инфаркта миокарда и инсульта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», артериальное давление часто повышается в жару. Это происходит из-за того, что кровь становится вязкой. Однако ученые Университетского колледжа Лондона пришли к выводу, что и относительно низкая температура в помещении, где человек проводит много времени, может стать причиной развития гипертонии.

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