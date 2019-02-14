27.05 / 27.30 30.48 / 30.93
Киев: 0
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье

Томатный и гранатовый сок снижают давление: какие продукты полезны при гипертонии

19:23 14 февраля 2019   1654
томатный сок
Мария ЗАВАДА, «ФАКТЫ»

Чтобы держать давление в норме, гипертоникам нужно принимать лекарства. Об этом врачи говорят постоянно. Однако эксперты из Американской ассоциации сердца также советуют обратить внимание на питание. В рационе должно быть меньше продуктов, повышающих давление, например, излишне соленых. А вот, к примеру, томатный сок американские специалисты советуют пить почаще.

По их мнению, в нем содержится много калия, регулирующего давление. Этот макроэлемент помогает уменьшить негативный эффект натрия на сосуды. Калий также есть в авокадо, киви, изюме. Взрослому человеку для профилактики гипертонии и снижения давления следует употреблять примерно 3500 миллиграммов калия в день.

Читайте также: Полезно знать: 10 продуктов, которые очищают организм от токсинов

Кстати, в одном банане содержится 422 миллиграмма калия. А в гранате среднего размера — 666 миллиграммов. Исследования показали, что гранатовый сок значительно снижает показатели давления и нормализует холестерин. Также гранат, по мнению многих ученых, позволяет бороться с диабетом второго типа, раком простаты, кишечника. В плоде содержится много антиоксидантов, полифенолов и танинов, полезных для сердечно-сосудистой системы.

Тем временем ученые установили, что секс снижает давление не хуже таблеток.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...

Киев
0

Ветер: 3 м/с  В
Давление: 756 мм

Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины