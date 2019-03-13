26.45 / 26.81 29.68 / 30.32
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Беспорядки в Черкассах: суд принял решение по задержанным

8:01 13 марта 2019   137
Беспорядки в Черкассах
Инф. «ФАКТОВ»

Суд в Черкассах избрал меру пресечения представителям националистической организации «Национальный корпус» Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, подозреваемым в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.

Антону Братку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию Кухарчуку — круглосуточный домашний арест.

«Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения — содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога», — заявили в «Нацкорпусе».

Как писали «ФАКТЫ», после событий в Черкассах 9 марта, когда активисты «Национального корпуса» подрались с полицией и травмировали более двадцати правоохранителей, были задержаны черкасские лидеры движения. В частности, задержан глава областной организации «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук, сооснователь черкасской парторганизации Евгений Свиридов и другие активисты. По месту их жительства были проведены обыски.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?

Киев
-1

Ветер: 2 м/с  С-З
Давление: 748 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины