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Беспорядки в Черкассах: суд принял решение по задержанным
Суд в Черкассах избрал меру пресечения представителям националистической организации «Национальный корпус» Дмитрию Кухарчуку и Антону Братку, подозреваемым в организации столкновений с полицией в Черкассах 9 марта. Об этом говорится в сообщении организации в Facebook.
Антону Братку избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с ограничением свободы в ночное время, Дмитрию Кухарчуку — круглосуточный домашний арест.
«Прокуроры настаивали на избрании подозреваемым максимального пресечения — содержание под стражей на срок до 60 суток без возможности внесения денежного залога», — заявили в «Нацкорпусе».
Как писали «ФАКТЫ», после событий в Черкассах 9 марта, когда активисты «Национального корпуса» подрались с полицией и травмировали более двадцати правоохранителей, были задержаны черкасские лидеры движения. В частности, задержан глава областной организации «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук, сооснователь черкасской парторганизации Евгений Свиридов и другие активисты. По месту их жительства были проведены обыски.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?