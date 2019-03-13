Под Запорожьем обнаружили десятки трупов: что произошло (фото)

Украина

В районе Кирилловки Запорожской области появилось много мертвых птиц и животных у полей с рапсом. Первыми тушки нашли охранники систем полевого полива в посадках вблизи Лиманского. По их сообщениям, десятки трупов ворон, скворцов, фазанов, куропаток лежали в посадках. Было ясно, что птицы умерли совсем недавно.

Напомним, в начале февраля в Харькове на пустыре были обнаружены останки около 30 мертвых свиней.

Местные жители говорят, что умирать стали лисы и даже собаки.

Как сообщает издание «РИА Мелитополь», возле полей с рапсом охотники нашли и вероятный яд — зерно пшеницы зеленого цвета, которое применяется для борьбы с мелкими грызунами.

«Мы объехали только одну посадку и нашли мертвых лис, ворон, куропаток, канюков и скворцов. Кстати канюки и скворцы занесены в Красную книгу Украины, Также мы нашли много умирающих птиц», — приводит издание слова председателя Азовского первично-охотничьего коллектива Романа Сердяева.

Охотники о ЧП заявили в полицию и написали ходатайство на имя Кирилловского поселкового головы. В документе они сообщили, что мертвые животные и птицы найдены у полей, арендованных ООО «Приморский» и не только у Кирилловки, но и на других территориях Акимовского района. Охотники просят разобраться с ситуацией и помочь выявить причину гибели птиц и животных.

О событиях в Кирилловке местные охотники сообщили в Украинское общество охотников и рыболовов в областное Управление Госпотребслужбы и вызвали Акимовскую ветслужбу. Специалисты ветслужбы уже проводят собственное расследование.

Такие случаи массового отравления птиц и животных на охотничьих угодьях общины случаются не впервые. Охотники обеспокоены тем, что яд используют бесконтрольно и может нанести смертельный вред не только животным и птицам, но и людям, которые охотятся на них.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Киеве активизировались догхантеры, травящие животных. На улице Митрополита Василия Липковского обнаружились следы опасного для животных вещества — изониазида. Это лекарственное средство, противотуберкулезный препарат, который применяют при лечении туберкулеза. Он представляет большую опасность для собак.

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