Происшествия

История с избиением подростками мужчины в Харькове получила продолжение

Полиция Харьковской области выясняет обстоятельства и участников избиения мужчины толпой подростков в Харькове.

Напомним, 12 марта в областном центре среди белого дня толпа подростков напала на прохожего мужчину. Пятеро детей били мужчину по ногам и туловищу в одном из дворов. Видеоролик опубликовали в соцсети.

«Сейчас выясняем информацию о (видео из социальной сети на котором пятеро детей бьют мужчины — ред.)» — сообщили в пресс-службе областного главка.

Агрессивное поведение подростков часто становится достоянием соцсетей. Так, недавно в сеть попало видео из Днепра, на котором школьницы издеваются над пожилым мужчиной, который опирается на палочку.

А в Киеве группа подростков зверски избивала людей возле станции метро «Дворец спорта». От подростковой банды пострадал не один прохожий. Киевские активисты разыскали малолеток, отметившихся «смелыми» нападениями на людей. «Детей» вынудили публично повиниться за содеянное, а видео выложили в паблик «Киев Оперативный».

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