"По-царски": в сети высмеяли подарок оккупантов крымчанам к годовщине аннексии

Украина

Власти оккупированного Крыма в связи с празднованием пятилетия аннексии украинского полуострова решили сделать крымчанам подарок — два дня проезд в общественном транспорте Симферополя будет бесплатным. Об этом сообщают местные СМИ.

«На муниципальных транспортных маршрутах 16 и 18 марта 2019 года будет введен режим бесплатного проезда. На особый контроль берется обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта, в том числе в вечернее время», — говорится в сообщении.

На время мероприятий планируется перекрыть центр Симферополя.

В соцсети сразу же предположили, что перевозчики просто не выйдут на маршруты. А «власти» после праздников поднимут тарифы на проезд:

«А потом сразу поднимут цену за проезд».

«За чей счёт банкет??? Пострадают перевозчики. Вряд ли им компенсируют убытки. Они просто не выйдут на линию».

Как сообщает «Крым.Реалии», в Симферополе 15 марта планируют провести автопробег в колонне с флагами России. А 16 марта — автопробег Симферополь — Севастополь и встречу участников «самообороны», казаков и «ополченцев» в Севастополе на горе Гасфорта, на площадке мотоклуба «Ночные волки».

Напомним, после захвата полуострова «зелеными человечками», на территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел непризнанный миром «референдум» о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский союз, ни США не признали результаты голосования на «референдуме». Президент России Владимир Путин 18 марта объявил о «присоединении» Крыма к России.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает аннексию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости». Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.

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