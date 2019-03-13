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Скандал в "Укроборонпроме": Россия перекрыла все каналы поставок в Украину важных военных деталей
Шумиха по поводу возможных хищений в «Укроборонпроме» и утечка данных следствия привели к тому, что российская ФСБ перекрыла все возможности поставок комплектующих для украинского оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, подводя итоги громкого скандала в оборонном ведомстве.
По словам Луценко, украинская оборонная сфера оказалась под ударом. «Противовоздушные украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе и благодаря тому, что „Укроборонпром“ закупил по подобной схеме часть необходимых изделий… Умолять уже поздно, потому что ФСБ на прошлой неделе перекрыла все нам известные схемы перевозок», — заявил Луценко на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады.
Как сообщает Интерфакс-Украина, Генпрокуратура уже установила, когда закрытая информация следствия попала к журналистам.
«Мы установили точную дату, точный месяц утечки информации — это сентябрь прошлого года. Почему публикации произошли в разгар избирательной кампании, я задавать вопрос не буду: оставлю это политикам», — сказал Луценко.
На заседании парламентской комиссии глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий объявил об отстранении старшего прокурора, занимавшегося делом «Укроборонпрома». По словам главы САП, сейчас можно говорить о провале процессуального руководства по данному делу.
Напомним, в феврале в медиа были озвучены итоги расследования журналистов Bihus.Info о возможных махинациях топ-менеджеров «Укроборонпрома». В Генпрокуратуре рассказали подробности расследования. А Вооруженные Силы Украины признали, что пока не могут обойтись без ввозимых из России запасных частей и агрегатов для военной техники — некоторые узлы производятся исключительно в РФ.
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